BMW Motorrad France présente la S 1000 RR Isle of Man Edition. Elle est donc réservée au marché français, à seulement 50 unités. Rien n'empêchant, évidemment, à un client belge intéressé de passer la frontière pour passer commande de ce futur collector...

Depuis fin 2018 et le lancement de la BMW S 1000 RR, les liens entre BMW Motorrad et BMW M GmbH se sont resserrés. La "double R" était en effet la première moto du constructeur à proposer des options M et des pièces M Performance. Depuis, BMW Motorrad a présenté la BMW M 1000 RR, première moto frappée de la lettre M bien connue de l'univers des passionnés d'automobile. Récemment, BMW a présenté la nouvelle BMW M3 Competition Berline dans la teinte métallisée "M Isle of Man Green", les équipes de BMW Motorrad France ont vu une opportunité d'unir encore un peu plus ces deux univers en créant une édition exclusive de la moto.

Pour le passionné hard core, cette paire de BMW s'impose... à condition d'aimer le vert. © GF

Le lien avec l'île de Man suscitera sans aucun doute la passion des amateurs de courses. Depuis quelques années, la RR est la moto la plus représentée lors de la course du Tourist Trophy, l'une des plus spectaculaires (et dangereuses) au monde puisqu'il s'agit d'un tracé routier et naturel, où les bolides filent à 300 km/h à quelques mètres des maisons. Outre son vert flamboyant, la moto se distingue par un équipement exclusif spécifique : alarme, kit Passager, échappement M Akrapovic , pack Dynamic (DDC, poignées chauffantes et régulateur de vitesse), pack Sport (Chaîne endurance M, GPS M Lap trigger et port USB), pack Race (Batterie allégée M, bras oscillant M, jantes forgées M, modes de pilotage Pro et réglage du débattement M), ainsi que des pièces en carbone. Pour le look la machine reçoit une bulle teintée, des phares à diodes teintés en jaune et des logos "S 1000 RR Isle of Man Edition". Les selles sont recouvertes d'Alcantara noir avec bandes contrastantes en cuir gris. Cette BMW S 1000 RR Isle of Man Edition est vendue au tarif de 33.005 €.

