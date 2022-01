Signe de notre époque, BMW dévoile pour la première fois un de ses nouveaux modèles au Salon des technologies de Las Vegas (CES): la BMW iX M60. Dans le même temps, la marque surprend avec une carrosserie qui change de couleur à la demande.

Le SUViX M60 devient version la plus puissante de la nouvelle gamme 100% électrique de la marque et se frotte carrément aux bolides thermiques les plus puissants de Munich (une M8 Competition développe 625 ch). Ce SUV électrique de 5 mètres de long aux performances détonnantes développe, grâce à ses deux moteurs, une puissance de 619 ch et un couple de 1015 Nm. Séparément, le moteur principal active les roues arrière grâce à ses 489 ch tandis que le second, de 258 ch, prend le relais pour mouvoir les roues avant. BMW a préservé un tempérament propulsif, mais en assurant le plus grande sécurité grâce à la traction intégrale. BMW garantit surtout un comportement digne des sportives les plus pointues qui ont fait sa réputation.

Avec 619 ch, le iX M60 ouvre une nouvelle page de l'histoire des bolides de Munich. © GF

Ce monstre reprend la grande batterie 105 kWh de la XDrive50 afin de promettre une autonomie de 566 km (WLTP), même si l'on sait qu'en abusant des 619 ch, le rayon d'action chutera, très facilement, de moitié. La recharge de la batterie supporte un débit de courant continu jusqu'à 200 kW, ce qui autorise, en théorie, une récupération de la capacité de 10 à 80% en 35 minutes. La BMW iX M60 profite de toute la technologie moderne en matière d'infodivertissement, notamment par le biais de son écran de bord panoramique de 31'' au format 32 :9 et dont la résolution atteint 8k.

L'intérieur est technologique et épuré © GF

Entre blanc et noir

Cela dit, si la BMW iX a attiré l'attention à Las Vegas c'est surtout pour la présentation d'une nouvelle technologie baptisée E Flow et dont les propriétés permettent au SUV iX de changer de couleur en appuyant sur un bouton. La voiture est en fait recouverte d'un covering (une enveloppe souple) intégrant des millions de micro-capsules d'encre électronique (de couleur blanc et noir dans ce cas). Une tension électrique diffusée dans toute la carrosserie concentre les particules blanches ou noires selon les envies du propriétaire, mais peut aussi jouer avec toutes les nuances entre ces deux tons. On imagine que la technologie pourra concerner diverses couleurs, dans le futur. L'effet est assez spectaculaire, mais le prix d'une telle option serait, dans l'hypothèse d'une commercialisation, élevé. Le prix de vente officiel de la BMW iX M60 sera de plus de 130.000 euros.

