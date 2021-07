Comme tout constructeur, BMW sait que la mobilité urbaine va drastiquement évoluer. La marque a déjà exploré le secteur des vélos et trottinettes. Voici deux nouveaux prototypes légers et pratiques, les Dynamic Cargo et Clever Commute.

Le Dynamic Cargo est un tricycle à assistance électrique compact équipé d'une plateforme de chargement. Cette dernière est modulable pour permettre tous les usages, qu'il s'agisse de transporter des charges dans le cadre d'une activité de livraison, ou de faciliter les loisirs de son propriétaires en se transformant en siège pour enfant ou en porte-équipement (pêche, chasse, sport). BMW a souhaité un engin aussi compact que possible, mais plus agile que les autres vélos cargos du marché. Pour ce faire, la plateforme est attachée au cadre par un axe-pivot, de sorte à inscrire avec précision le vélo en virage, mais sans que la plateforme ne bouge, ce qui assure sa stabilité et, à nouveau, la précision dans les manoeuvres. Ce véhicule serait aussi très agréable et fun à guider de ruelles en boulevards.

Le plateau de chargement vire à plat. Le plaisir de conduire à la BMW, version mobilité douce. © GF

Compacte, mais costaude

Pour multiplier sa présence dans le secteur de la mobilité douce, BMW a aussi proposé une nouvelle trottinette, la Clever Commute. Elle combine la robustesse des modèles les plus imposants à la compacité des petites trottinettes "premier prix". Les designers ont insisté sur la facilité de transport de ce petit engin que l'on peut pousser à la verticale (dans un métro bondé, par exemple) ou que l'on peut ranger très facilement dans un coffre en la faisant passer par la trappe à skis (dans les voitures compactes). Ici, les dimensions sont étudiées pour que la Clever Commute puisse se ranger en longueur, par exemple, dans le coffre d'une berline Série 3, sans devoir rabattre le dossier de la banquette. Le constructeur bavarois ne donne pas d'informations concernant la batterie, mais précise qu'il s'agit d'un module amovible que l'on peut recharger à la maison. BMW n'entend pas produire lui-même ces deux engins légers, mais cherche plutôt des "preneurs de licence" pour concrétiser ces projets.

