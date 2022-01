BMW Motorrad réalise le meilleur résultat de vente de son histoire avec une augmentation de 14,8 % en 2021. La marque allemande a vendu au total 194.261 motos et scooters l'an dernier.

L'Europe a connu une forte croissance des ventes de motos BMW en 2021. L'Italie (16.034 unités / +15,2 %), l'Espagne (12.616 unités / +14,4 %) et la France (19.887 unités / +13,4 %) ont été les plus importants moteurs de croissance et ont pu augmenter notablement leurs chiffres de vente. Au total, 9.100 véhicules de plus ont été livrés en Europe, y compris en Allemagne, par rapport à l'année précédente. Le marché asiatique poursuit également son expansion.

La Chine (14.309 unités / +21,4 %) est l'un des marchés asiatiques à la croissance et au volume les plus forts, avec une croissance à deux chiffres. L'Inde continue à se développer fortement et affiche un résultat absolu de premier ordre avec une croissance de 102,5 % et un nombre remarquable de 5.191 véhicules vendus.

L'Allemagne reste toutefois, et de loin, le plus grand marché individuel pour BMW Motorrad. Avec 25.972 unités vendues, BMW Motorrad est leader du marché moto allemand pour 2021. Quant au Brexit, il n'a guère impacyé les ventes de BMW Motorrad en Grande-Bretagne. Avec une augmentation de 26,6 % et la vente de 9.263 unités en Grande-Bretagne/Irlande (année précédente 7.315 unités), le marché britannique reste très important pour les deux roues BMW.

Côté modèles, ce sont encore et toujours les machines à moteur boxer qui se taillent la part du lion, notamment avec les incontournables gros trails R 1250 GS et R 1250 GS Adventure dont BMW a écoulé l'an dernier plus de 60.000 exemplaires partout dans le monde.

