Le succès de la gamme électrifiée de BMW a porté sa part de marché à un niveau record. Pour la première fois dans l'histoire de la marque en Belgique, BMW a été le leader du marché des immatriculations de voitures neuves pendant trois mois consécutifs.

Chez BMW, on estime que plusieurs facteurs expliquent cette performance. "Le renouvellement sans précédent de nos modèles ces dernières années, ainsi que l'électrification rapide, se reflètent dans ces chiffres records", déclare Eddy Haesendonck, CEO de BMW Group Belux. "La disponibilité de modèles électriques et hybrides rechargeables dans l'ensemble de la gamme signifie qu'une BMW sur trois nouvellement immatriculée dispose aujourd'hui d'une prise. L'arrivée récente de l'iX3 électrique, et le lancement cette année de la BMW i4 électrique et de la BMW iX électrique renforceront encore la tendance à l'augmentation du nombre de voitures entièrement électriques". Au cours des trois premiers mois de 2021, 12.313 BMW neuves ont été mises en circulation dans notre pays, ce qui représente une part de marché historiquement élevée de 10,3 %. Au mois de mars, pas moins de 4.359 nouvelles BMW ont été immatriculées en Belgique. "Ces chiffres sont également le résultat d'un solide travail d'équipe ", ajoute Eddy Haesendonck: "Notre personnel interne et nos concessionnaires en particulier se sont adaptés à la vitesse de l'éclair aux conditions très difficiles du marché. Avec l'accélération de la numérisation des ventes et des services, ils mettent chaque jour le paquet." Avec 36.381 voitures nouvellement immatriculées, BMW a également enregistré une baisse de moins de 1 % en 2020 par rapport à l'année précédente, malgré l'impact du coronavirus, qui a fait chuter l'ensemble du marché de 22 %.

