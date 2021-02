On connaît la "Tournée Minérale", au cours de laquelle les adeptes renoncent à toute consommation d'alcool durant le mois de février. BMW s'est inspiré du concept pour faire découvrir la conduite électrique au grand public à bord de BMW iX3.

L'idée a débouché sur la Tournée Électrique: BMW propose à un certain nombre de personnes de conduire la nouvelle BMW iX3 pendant un mois. La BMW iX3 est une voiture entièrement électrique disposant d'une autonomie allant jusqu'à 460 km. "Cette action est destinée à attirer l'attention sur les avantages de la conduite électrique. Trop de gens ont encore des préjugés sur les véhicules de ce type. Ils pensent que leur autonomie n'est pas suffisante, que le processus de recharge est compliqué et qu'il prend beaucoup de temps, qu'il n'y a pas de place pour les bagages, etc. Conduire la BMW iX3 tout au long du mois de février suffira à dissiper ces idées préconçues.

Le fait que les voitures électriques suscitent la curiosité a été démontré par les 1.300 réponses au concours lancé par BMW Belux. Hier, les 4 heureux gagnants ont reçu la BMW iX3 qu'ils peuvent à présent conduire pendant un mois", explique Eddy Haesendonck, CEO de BMW Group Belux. En collaborant avec un certain nombre de partenaires médiatiques, l'importateur BMW en Belgique pourra partager les expériences de ces conducteurs occasionnels qui auront saisi cette opportunité. "Avec l'initiative de cette Tournée Électrique, nous voulons donner un coup de pouce à la transition énergétique", affirme Eddy Haesendonck.

Il rappelle en outre que le nouvel accord de coalition au niveau fédéral belge stipule que d'ici 2026, toutes les voitures de société devront être électriques. "Cela montre qu'il y a urgence. Nous devons convaincre les gens de sauter le pas. Nous leur posons la question: quelle est votre raison de ne pas changer?" Cette Tournée Électrique s'inscrit donc dans cette optique: elle invite le public à découvrir par lui-même les avantages de la voiture 100 % électrique.

