Au sein du groupe BMW, les ventes de véhicules entièrement électriques ont augmenté de 149 % au premier trimestre 2022.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le groupe allemand a vendu un total de 596.907 véhicules BMW, Mini et Rolls-Royce. Par rapport à la même période de l'année dernière, qui était le premier trimestre le plus fort de l'histoire de l'entreprise, les ventes ont enregistré une baisse modérée (-6,2 %). Après un fort début d'année, dans un environnement très volatile, les effets combinés de la situation géopolitique en Europe de l'Est et des blocages dus au Covid 19 en Chine ont plombé le développement des affaires au fur et à mesure que le trimestre avançait. Néanmoins, l'entreprise semble avoir globalement bien absorbé ces impacts.

Malgré des conditions difficiles, BMW Group est parvenu à plus que doubler ses ventes de véhicules entièrement électriques au premier trimestre par rapport à l'année précédente, avec un total de 35.289 véhicules BMW et Mini entièrement électriques livrés aux clients (+149,2%). Ce sont surtout les BMW iX et BMW i4, qui seront toutes deux bientôt disponibles sur les marchés du monde entier, qui contribuent de manière significative à la montée en puissance de l'électromobilité pour le groupe allemand. En 2022, l'entreprise vise à nouveau à plus que doubler ses ventes de véhicules entièrement électriques par rapport à l'année précédente.

