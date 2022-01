Pour la première fois de son histoire, BMW devient leader du marché belge en nombre d'immatriculations de voitures neuves. Notre pays est le seul au monde où le constructeur bavarois pointe en tête du marché.

BMW Group Belux clôture 2021 avec des résultats historiques. Pour la première fois dans l'histoire de la marque, BMW a, pendant un an, été leader national du marché en nombre d'immatriculations de voitures neuves en Belgique. Un tel leadership national BMW est unique au monde. Pour Mini également, l'année 2021 a battu des records belges avec pas moins de 6.952 voitures immatriculées. Les motos de BMW Motorrad ont complété le trio BMW gagnant en réaffirmant son leadership sur le marché belge. Les immatriculations de voitures neuves reflètent le nombre de voitures effectivement livrées. Les perspectives sont également favorables pour 2022.

Eddy Haesendonck, CEO de BMW Group Belux est un homme heureux : "Notre carnet de commandes n'a jamais été aussi bien rempli qu'aujourd'hui. Le coronavirus et les pénuries de puces ont un impact sur l'ensemble de l'industrie, mais nous n'avons jamais invoqué ce problème comme excuse pour baisser la barre. Au contraire: plus que jamais, nous avons continué à investir dans la communication - de plus en plus numérique - avec les clients.

Tous les clients qui viennent pour un entretien de leur véhicule dans notre réseau ont désormais droit à une assistance dépannage gratuite à vie. Et pour ceux qui doivent attendre leur nouvelle voiture plus longtemps que prévu, nous avons développé des solutions de financement flexibles permettant de remplacer une voiture rapidement disponible sans frais de dossier après 2,5 ans par une BMW 100 % électrique par exemple, en fonction des besoins de mobilité de chacun." On notera également l'électrification rapide de la gamme. D'ici 2023, BMW Group disposera de 25 modèles électrifiés, dont plus de la moitié entièrement électriques. Aujourd'hui, pas moins de 40 % des nouvelles commandes de voitures chez BMW Belux sont partiellement ou entièrement électriques.

