Bien que beaucoup d'eau ait coulé sous les ponts depuis la première Jeep, destinée à l'armée américaine durant la 2ème guerre mondiale, la marque conserve une aura particulière, due pour partie à ces origines. Ce qui rend d'autant plus interpellante l'arrivée prochaine d'un modèle purement électrique.

Lors de la présentation début mars du plan stratégique "Dare Forward 2030" du groupe Stellantis, Carlos Tavares, son grand patron, a dévoilé des images du tout premier SUV Jeep 100 % électrique, alors que la marque US poursuit ses initiatives, partout dans le monde, en vue de l'électrification complète de sa gamme.

Ce nouveau véhicule Jeep entièrement électrique sera lancé au début de l'année prochaine, "élargissant ainsi le potentiel de la marque et franchissant une nouvelle étape vers la réalisation de la vision de la marque Jeep: la liberté zéro-émission". Au delà des phrases convenues du communiqué, voilà qui indique que Jeep, comme tout autre constructeur, n'a d'autre solution que de passer à l'électricité, nonobstant son image baroudeuse, liée depuis ses origines à des 4x4 conçus pour affronter les terrains les plus difficiles, au point que le mot Jeep est devenu synonyme de 4x4 pour le grand public...

De plus amples informations sur la Jeep BEV arriveront dans les mois à venir.

