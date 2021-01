Bentley propose désormais une nouvelle version hybride rechargeable de son SUV, qui a par ailleurs bénéficié d'un restylage. Le constructeur de Crewe annonce une autonomie électrique de 50 km.

Même les marques les plus prestigieuses électrifient leurs modèles pour en diminuer la consommation et garder le contrôle sur les émissions de CO2 moyennes de leurs gammes. C'est ainsi que Bentley a complété la famille Bentayga, qui comportait le Bentayga (4.0 V8 de 550 ch) et le Bentayga Speed (6.0 W12 de 635 ch), d'un Bentayga Hybrid remanié, dont l'autonomie électrique passe de 38 à 50 km, selon l'ancien cycle NEDC.

L'autonomie totale du véhicule atteint 850 km selon la marque britannique. L'ensemble propulseur reste similaire à celui de la version hybride "normale": il associe un V6 essence de 3 litres suralimenté par deux turbos à un moteur électrique de 128 ch et 350 Nm. De quoi revendiquer une puissance système de 449 ch pour un couple de 700 Nm. La capacité du pack de batteries est de 17,3 kWh, tandis que la puissance de recharge maxi atteint 7,2 kW. Le Bentayga hybride rechargeable a par ailleurs bénéficié du même restylage que les autres versions.

Parmi les nouveautés, on retiendra une calandre inédite et des phares Matrix LED, ainsi que des feux arrière dont le style est proche de ceux de la Continental. L'habitacle a lui aussi été remanié: il propose un confort encore amélioré grâce à de nouveaux sièges et à davantage d'espace aux jambes pour les occupants des places arrière. Le Bentayga Hybrid a encore reçu une mise à jour de son infodivertissement, qui lui apporte un écran de 10,9" ainsi que la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay.

