Kia enregistre des records de précommandes pour l'EV6 100% électrique. Les commandes sont désormais ouvertes à des tarifs qui démarrent à 43.990 euros.

Kia a constaté une forte demande pour l'EV6 en Europe pendant la phase de réservation du véhicule, la marque ayant enregistré plus de 33.000 clients potentiels, dont plus de 7.300 réservations. En outre, plus de 26.000 clients ont montré un intérêt pour le premier véhicule électrique à batterie de Kia. Grâce à cette performance remarquable, Kia s'assure déjà 300 % du volume de ventes attendu pour l'Europe en 2021.

La campagne EV6 a également démarré avec succès sur le marché belgo-luxembourgeois. En à peine un mois, les pré-réservations enregistrées ont grimpé à un niveau correspondant à 50% de l'objectif de vente total de cette année. Les clients peuvent commander l'EV6 auprès de leur concessionnaire dès aujourd'hui, avant le lancement de la production prévu pour mi-2021, et les premières livraisons sont prévues en octobre 2021. "C'est extrêmement encourageant, car Kia envisage l'avenir de la mobilité électrique avec le nouveau EV6, fondé sur notre nouvelle plateforme EV dédiée (E-GMP)", a déclaré Jason Jeong, président de Kia Europe.

"Le nombre élevé de clients qui ont déjà signé pour l'EV6 met en évidence la forte demande, et nous sommes convaincus que le lancement de l'EV6 sera également très réussi." Les clients peuvent sélectionner chez le concessionnaire Kia le plus proche la spécification, la finition et les options de leur choix, s'assurant ainsi que leur EV6 sera parfaitement adaptée à leur style de vie. Ils auront la possibilité de configurer leur EV6, doté d'une batterie à grande autonomie (77,4 kWh) ou standard (58,0 kWh), de faire le choix entre la transmission 2 (2WD) ou 4 roues motrices (AWD). Ils pourront également choisir parmi un éventail d'options de performances, de technologie et de design. Les clients pourront explorer le véhicule en ligne, grâce à une technologie de visualisation en 3D, et pourront vivre une expérience de réalité virtuelle exclusive à bord de l'EV6 sur le site web de Kia.

