Après une première édition à succès, en dépit des restrictions du printemps 2021 sur le plan sanitaire, il était évident dans l'esprit des têtes pensantes du Royal Automobile Club de Spa que l'initiative connaîtrait une suite en 2022. Ce sera le cas les 28 et 29 mai.

Le RAC Spa organise en effet une deuxième édition de la Balade des Legend Boucles Bastogne dans la lignée de l'événement initial, avec, si les autorités le permettent, un accent davantage mis sur le côté festif.

L'an dernier, 450 véhicules modernes et anciens avaient roulé sur les traces des bolides des Legend Boucles@Bastogne ! L'objectif sera une fois encore d'accueillir un maximum de monde deux journées durant. Toujours tracé par Eric Chapa, le parcours, long de plus de 300 km, magnifiera plus que jamais la région de Bastogne et la province de Luxembourg, et l'un des buts sera clairement de booster l'horeca de la région à l'occasion de cette 2ème édition d'une balade pas vraiment comme les autres.

Avec une équipe de plus de 70 personnes entourant les participants, Pierre Delettre entend une fois encore démontrer qu'il est plus que jamais possible d'organiser un événement convivial à souhait, respectueux des règles en vigueur, et parfois avant-gardiste dans sa mise sur pied.

C'est ainsi qu'en guise de nouveauté, une... boucle de nuit, reprenant le tracé "bastognard" des Boucles de Spa 1984, ne manquera pas d'attirer de nombreux passionnés et nostalgiques. Le tout pour un supplément modique en échange d'un road-book complémentaire.

La participation à la Balade des Legend Boucles Bastogne s'élève à 90 euros pour une voiture pré-1987 et 110 euros pour une auto post-1987, le tout pour un équipage de deux personnes, sans la boucle facultative du samedi soir. Il est demandé à chaque équipage, lors de l'inscription, de préciser s'il souhaite se lancer à l'assaut du parcours le samedi ou le dimanche. Renseignements et inscriptions sur le site officiel www.racspa.be

