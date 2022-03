Une balade moto et auto est organisée le 7 mai prochain au départ du circuit Jules Tacheny à Mettet, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Les profits réalisés iront à la Belgian Motorcycle Academy dont la mission est de former les jeunes pilotes moto en Belgique.

Le samedi 7 mai 2022, l'asbl Belgian Motorcycle Academy organise une balade moto et auto pour récolter des fonds et lui permettre de consolider sa mission de formation de nos jeunes talents moto en Belgique. Le premier départ sera donné à 8 h 30 au Circuit Jules Tacheny à Mettet. Rappelons que le circuit Jules Tacheny fait parti d'un des quatre fondateurs de la BMA. Accueil et petit-déjeuner dès 8 h

La PAF est de 20 euros par casque et de 90 euros pour les voitures (navigateur + conducteur). Différents packs sont disponibles, à différents prix. Tous les bénéfices seront reversés à l'asbl Belgian Motorcycle Academy. Le retour au circuit, au terme d'une parcours de quelque 200 km, est prévu au circuit en début d'après-midi. De nombreuses animations sont d'ores et déjà programmées: barbecue, démonstration de dirt-track par les pilotes de l'Académie, Meet and Greet avec les pilotes de l'Académie ainsi que Barry Baltus (Moto2) et Xavier Siméon (Champion du monde d'Endurance). verre de l'amitié, animation musicale... Inscriptions avant le 2 mai sur www.belgianmotorcycleacademy.be

