Avant ou après une visite à Autoworld, ou même indépendamment (vu que le lieu possède son propre accès direct), il est désormais à nouveau possible de se restaurer au musée. La Bagnole Brasserie a ouvert ses portes à la mi-décembre à l'occasion de l'exposition "Supercar Story".

Jouissant d'une superbe perspective sur le musée, ses voitures et l'incroyable structure du lieu, grâce à sa cloison vitrée, l'endroit se veut "trendy nature". Conçu dans un style résolument urbain vintage, "Bagnole" est une sympathique brasserie au look industriel collant à l'esprit du temps: panneaux en bois, mur végétal, tables et chaises recyclées.

En cuisine, officie la chef Nélia Andrade. Nélia a fait ses armes dans des restaurants reconnus (Le Passage, la Villa Lorraine) avant de rejoindre l'équipe de Choux de Bruxelles qui signe la carte de la brasserie tout en lui conférant une identité propre. agnole Brasserie est ouverte tous les jours de 11h à 17h. Dès 11h, il est déjà possible d'y prendre un café ou toute autre boisson chaude ou fraîche. De 12 à 15h, une alléchante carte de brasserie est proposée pour le déjeuner, avec un choix de cinq entrées, cinq plats et cinq desserts, dans une gamme de prix très abordable.

Au-delà de ces horaires, des plats simples et classiques sont servis non-stop de midi jusqu'à 17h (croquettes, fondues, croque belge, fish & chips, burgers, houmous et encore quelques pâtisseries à l'heure du goûter). Il est également possible de privatiser la brasserie pour y organiser des événements professionnels ou privés.

Infos: www.autoworld.be ou +32 2 736 41 65.

