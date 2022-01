La nouvelle année signifie aussi de nouvelles règles et taxes. Petit récapitulatif des quelques nouveautés en vigueur en matière d'automobiles dès ce mois de janvier. Mieux vaut les connaître sous peine, dans certains cas, d'amendes salées.

Diesel Euro 4 interdits à Bruxelles

La LEZ (Low Emission Zone - zone de basses émissions) de la Région bruxelloise a encore serré la vis car dès 2022 les véhicules Diesel Euro 4 sont exclus des 19 communes, c'est-à-dire, pour rappel la grande majorité des voitures et camionnettes Diesel immatriculées avant 2011. Cela concerne entre 70 et 80.000 véhicules. Les distraits recevront par voie postale une amende de 350 €...

Limiteur & boite noire en juillet

Techniquement, tous les nouveaux modèles de voiture homologués devront être équipés d'un limiteur de vitesse intelligent (ISA) dès le mois de juillet. Cet assistant vous prévient lorsque vous dépassez la vitesse réglementaire. Ce n'est pas tout, les nouvelles voitures seront, à partir de juillet également, équipées d'une sorte de "boîte noire", en fait un collecteur de données utiles, par exemple en cas d'accident necessitant une enquête.

Fiscalité

L'avantage de toute nature pour les bénéficiaires de voiture de société augmente à partir du premier janvier 2022 puisqu'il se base sur les nouvelles valeurs CO2 de référence.

Depuis septembre 2021, le Gouvernement accorde une prime pour l'installation d'une borne de recharge intelligente à domicile. Elle s'élève à 45% du prix jusqu'au 31 décembre 2022 (plafonnée à 1.500 €). Les entreprises peuvent déduire leurs investissements à hauteur de 200% jusqu'au 31 décembre, pour les bornes accessibles au public.

S'il n'est pas immatriculé en plaques "O", votre ancêtre sera taxé comme une voiture récente. © Laurent Blairon

En Wallonie, les ancêtres (30 ans et plus) non immatriculés en plaque O sont soumis aux mêmes taxes que les voitures plus récentes. C'est-à-dire, toujours en Wallonie, aussi à l'écomalus.

Un particulier qui achète un pick-up ou une fourgonnette utilitaire sera soumis à la fiscalité des voitures "normales". Voilà qui va directement influencer la carrière de certains modèles de forte cylindrée... Les indépendants et personnes morales ayant un réel usage de ce type de véhicule continueront à profiter des impôts plus légers.

Les pick-up de forte cylindrée coûteront beaucoup plus cher aux particuliers. © Laurent Blairon

GSM au volant : 174 euros

Les autorités vont sans aucun doute mettre l'accent sur les utilisateurs de smartphones (mais aussi de tablettes et de GPS) lorsque celui-ci n'est pas attaché à un support fixé sur le pare-brise ou le tableau de bord. Des agents de Police, mais aussi des caméras scruteront cette faute qui, il faut bien le reconnaître, entraine de nombreux accidents de circulation. L'amende est fixée à 174 euros (contre 116 précédemment).

Si votre smartphone est bien fixé au tableau de bord, aucun souci! © GF

Vacances au ski : les bons pneus

Enfin, ceci intéressera les vacanciers belges en partance pour la montagne française, depuis le 1er novembre dernier, les pneus hiver (ou au minimum 4 Saisons) sont obligatoires dans les régions de l'Hexagone dites "montagneuses". Remarque : dans un premier temps, la présence de chaînes dans le coffre suffit toujours si vous décidez de conserver vos pneus été...

