La durée de vie d'une batterie peut varier. C'est logique, car elle dépend de la fréquence et de l'intensité auxquelles elle est sollicitée. En résumé, elle dépend du kilométrage.

Il est impossible de donner de chiffres exacts quant à la durée de vie de la batterie, mais nous pouvons l'estimer avec assez de précision.

Des mesures indépendantes montrent que la capacité de la batterie de la plupart des voitures électriques s'élève encore à 90 % après 5 ans. En partant des données les plus récentes en la matière, on suppose que, dans des conditions normales, la durée de vie d'une batterie de voiture électrique est d'au moins 10 ans ou 240 000 kilomètres.

Polestar offre une garantie de huit ans (ou 160 000 km) sur les batteries lithium-ion de ses véhicules. C'est également la garantie proposée par d'autres marques. Votre batterie devrait donc fonctionner sans souci durant au moins huit ans.

En outre, les ingénieurs de Polestar se penchent aujourd'hui sur de nouvelles technologies permettant d'offrir une seconde vie aux batteries. La batterie de la Polestar 2 est composée de 27 modules, et il est donc rarement nécessaire de devoir remplacer l'intégralité de la batterie. Les modules défectueux peuvent être identifiés et remplacés individuellement.

