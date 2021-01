Après plusieurs décennies de résultats décevants, General Motors a revendu, en 2017, sa filiale allemande Opel au groupe PSA (Peugeot/Citroën). Moins de 2 ans plus tard, Opel est devenu à nouveau bénéficiaire. À en juger d'après les résultats du quatrième trimestre 2020, la résurrection totale n'est plus qu'une question de temps.

Fils d'un serrurier de Rüsselsheil, Adam Opel, désireux de réussir dans l'industrie, est parti à la recherche d'exemples à suivre en France et en Belgique. À son retour, il a installé une fabrique de machines à coudre dans une étable et est allé trouver l'argent nécessaire à son investissement auprès de son épouse, fille d'un riche brasseur. Il a fait fortune au cours de la seconde moitié du 19e siècle, mais après sa disparition en 1895, la veuve et ses fils se sont consacrés à la production de deux-roues et de quatre-roues. En 1929, en pleine crise boursière, les cinq fils Opel ont revendu l'entreprise pour 26 millions de dollars à General Motors. Grâce notamment à sa filiale allemande, le groupe est devenu le numéro 1 de l'automobile à l'échelle mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, Opel a parfaitement illustré le " miracle économique allemand ", devenant le plus grand constructeur du pays. Mais à partir des années 1970, la marque s'est retrouvée confrontée à davantage de concurrence et a alors perdu sa position de leader du marché. Après plusieurs décennies de résultats décevants, GM a revendu, en 2017, sa filiale allemande au groupe PSA (Peugeot/Citroën). Moins de 2 ans plus tard, Opel est devenu à nouveau bénéficiaire. Sous l'égide de PSA, Opel peut désormais profiter des synergies existant au sein du groupe français, ce qui lui permet de produire à moindre coût. Des groupes automobiles européens, PSA affiche le meilleur rendement. À en juger d'après les résultats du quatrième trimestre 2020, la résurrection totale d'Opel n'est plus qu'une question de temps. Tel est aussi le message positif apporté par Patrick Fourniol, Director Brand Strategy & Marketing Communication de la marque: " Pour tout le monde, 2020 a été une année difficile. Et pour Opel également puisque plusieurs modèles populaires ont disparu de la gamme en raison d'émissions de CO2 trop élevées. Dans le même temps, en raison de la crise sanitaire, les livraisons des Corsa-e, Grandland X Hybrid et Crossland ont pris du retard. Nos clients sont donc restés sur leur faim. Heureusement, depuis novembre, les choses sont revenues à la normale et les commandes affluent. En moins de 2 ans, quasiment l'intégralité de notre gamme a été renouvelée. Avec le Crossland et le Grandland X, nous disposons de sérieux atouts sur le marché en plein essor des SUV compacts et moyens. " " Le modèle le plus important pour notre développement est cependant le nouveau Mokka, " poursuit Patrick Fourniol " Celui-ci s'appuie sur la plateforme modulaire de PSA, posant de nouveaux jalons tant sur le plan du design que de la technologie très innovante. Ce nouveau Mokka préfigure une nouvelle génération de modèles Opel caractérisée par un langage stylistique totalement inédit et très expressif. Ce nouveau modèle s'avère également très moderne et tendance. Il est particulièrement convivial et ouvre la porte à de nouveaux groupes cibles. Jamais encore un nouveau modèle Opel n'avait reçu un accueil aussi positif. C'est sans aucun doute aussi le résultat de son équipement très riche et de ses nombreuses motorisations. Le Mokka est à la fois proposé avec une motorisation électrique et des moteurs à essence et Diesel. Il y en a pour tous les goûts! D'ici 2024, tous nos modèles seront électrifiés. C'est déjà le cas dans les segments populaires, ce qui nous permet de parfaitement répondre à la demande accrue en modèles hybrides et entièrement électriques. " Cette année, PSA fusionne avec FCA (Fiat Chrysler Automotives). N'y a-t-il pas un danger pour Opel de perdre son identité? Patrick Fourniol: " Dans l'ancienne comme dans la nouvelle constellation, Opel reste la seule marque allemande. C'est à la fois pour Opel et pour le groupe un atout que nous entendons exploiter. Car même si nous faisons partie d'une seule grande famille, nous possédons un ADN différent et avons d'autres qualités. Une Opel est par exemple réglée différemment d'une Peugeot ou d'une Fiat, la vitesse réglementaire sur les autoroutes allemandes étant plus élevée. Nous nous distinguons aussi au niveau du style. Le design allemand est moins frivole, plus minimaliste. Bref, typiquement allemand. Dans le secteur automobile, le 'made in Germany' demeure toujours un label de qualité sur le plan international. "