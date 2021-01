Une nouvelle Nissan Leaf. La troisième génération du Qashqai. Et la toute nouvelle Ariya. En 2021, toutes les bonnes choses vont par trois pour Nissan.

Avec sa Leaf, Nissan a ouvert en 2010 la voie de l'électrification. Ces dix dernières années, le constructeur japonais a fait constamment évoluer ce modèle devenu la référence de son segment. L'évolution la plus récente, la Leaf e+, offre une autonomie de 385 km lui permettant de devenir la voiture préférée de la famille. De quoi lui ouvrir aussi de nouvelles perspectives sur le marché du leasing.

Troisième génération de Qashqai

Lors de sa présentation en 2007, le premier Qashqai avait été largement plébiscité pour son concept révolutionnaire. Très rapidement, ce précurseur des crossovers allait séduire d'innombrables acheteurs, devenant le modèle Nissan le plus vendu. La troisième génération repose sur la nouvelle plateforme CMF-C. Elle offre une habitabilité généreuse ainsi qu'un agrément et un confort de haut niveau. Ce nouveau Qashqai, dont la conception a été confiée à l'équipe de design européenne de Nissan, permet de parcourir de longs trajets avec toute la famille. Grâce à l'utilisation d'aciers légers, la carrosserie a vu sa rigidité s'accroître de 41%. Tout bénéfice pour le comportement dynamique. Cette troisième génération est aussi le premier modèle Nissan en Europe à pouvoir disposer de l'innovant groupe propulseur e-Power. Les roues sont entraînées par un moteur électrique alimenté en courant par un moteur à essence fonctionnant comme un générateur. Le modèle est aussi proposé avec un classique 1.3 à essence associé à une micro-hybridation et décliné en deux niveaux de puissance.

Le concept japonais iki caractérise l'audace et le côté chic de l'Ariya.

Nouvelle identité de marque électrique

À l'automne, place à l'Ariya, un coupé-crossover électrique offrant une autonomie pouvant atteindre 500 km. Sales Director de Nissan Belux, Hamza Chaaban décrit cette innovation: " Voici le partenaire idéal pour faire la navette au quotidien et partir en week-end en famille. C'est le premier modèle de production qui porte la nouvelle identité de marque électrique de Nissan et incarne notre nouveau langage stylistique Timeless Japanese Futurism. Cette vision met à l'honneur l'ADN de Nissan et son savoir-faire, offrant dans le même temps une perspective nouvelle quant à notre vision d'un futur plus connecté et plus électrifié. "

L'Ariya repose sur la toute nouvelle plateforme électrique de la marque et sur les trois piliers principaux de la Nissan Intelligent Mobility (Intelligent Power, Intelligent Drive et Intelligent Integration). Cette Ariya sera déclinée en cinq variantes sur le marché européen, avec une transmission aux roues avant ou une transmission intégrale et des batteries d'une capacité de 63 kWh à 87 kWh. Les designers ont opté pour un style épuré et fluide. La modernité de la face avant incarne le concept japonais iki qui caractérise l'audace et le côté chic de l'Ariya. Un style marqué par le nouveau sigle Nissan ornant la calandre.

Du nouveau Qashqai, Nissan n'a présenté que quelques images de l'intérieur.

Avec sa Leaf, Nissan a ouvert en 2010 la voie de l'électrification. Ces dix dernières années, le constructeur japonais a fait constamment évoluer ce modèle devenu la référence de son segment. L'évolution la plus récente, la Leaf e+, offre une autonomie de 385 km lui permettant de devenir la voiture préférée de la famille. De quoi lui ouvrir aussi de nouvelles perspectives sur le marché du leasing. Lors de sa présentation en 2007, le premier Qashqai avait été largement plébiscité pour son concept révolutionnaire. Très rapidement, ce précurseur des crossovers allait séduire d'innombrables acheteurs, devenant le modèle Nissan le plus vendu. La troisième génération repose sur la nouvelle plateforme CMF-C. Elle offre une habitabilité généreuse ainsi qu'un agrément et un confort de haut niveau. Ce nouveau Qashqai, dont la conception a été confiée à l'équipe de design européenne de Nissan, permet de parcourir de longs trajets avec toute la famille. Grâce à l'utilisation d'aciers légers, la carrosserie a vu sa rigidité s'accroître de 41%. Tout bénéfice pour le comportement dynamique. Cette troisième génération est aussi le premier modèle Nissan en Europe à pouvoir disposer de l'innovant groupe propulseur e-Power. Les roues sont entraînées par un moteur électrique alimenté en courant par un moteur à essence fonctionnant comme un générateur. Le modèle est aussi proposé avec un classique 1.3 à essence associé à une micro-hybridation et décliné en deux niveaux de puissance. À l'automne, place à l'Ariya, un coupé-crossover électrique offrant une autonomie pouvant atteindre 500 km. Sales Director de Nissan Belux, Hamza Chaaban décrit cette innovation: " Voici le partenaire idéal pour faire la navette au quotidien et partir en week-end en famille. C'est le premier modèle de production qui porte la nouvelle identité de marque électrique de Nissan et incarne notre nouveau langage stylistique Timeless Japanese Futurism. Cette vision met à l'honneur l'ADN de Nissan et son savoir-faire, offrant dans le même temps une perspective nouvelle quant à notre vision d'un futur plus connecté et plus électrifié. " L'Ariya repose sur la toute nouvelle plateforme électrique de la marque et sur les trois piliers principaux de la Nissan Intelligent Mobility (Intelligent Power, Intelligent Drive et Intelligent Integration). Cette Ariya sera déclinée en cinq variantes sur le marché européen, avec une transmission aux roues avant ou une transmission intégrale et des batteries d'une capacité de 63 kWh à 87 kWh. Les designers ont opté pour un style épuré et fluide. La modernité de la face avant incarne le concept japonais iki qui caractérise l'audace et le côté chic de l'Ariya. Un style marqué par le nouveau sigle Nissan ornant la calandre.