Audi RS Q3 & RS Q3 Sportback: Ski express...

Le Q3, on le connaît, c'est le SUV compact d'Audi, concurrent des BMW X1/X2 et Mercedes GLA. Et le Q3 Sportback, c'est son dérivé au pavillon arrière rabaissé, façon coupé haut sur pattes. Ces Q3 passent maintenant à la vitesse supérieure, avec leur version sportive RS Q3. D'emblée, on remarque leur carrosserie bodybuildée et leurs voies élargies ; le tout posé sur de grosses jantes de 20 ou 21 pouces. Traitement sportif à bord également : le conducteur s'assied dans des baquets avant enveloppants recouverts de cuir/Alcantara et prend en mains un volant sport à fond plat. Le châssis est rabaissé et raffermi, tandis que les freins sont plus costauds.

© PG

Mais la perle se trouve sous le capot, où se niche le fameux moteur 2.5 litres turbo à 5 cylindres, auréolé à neuf reprises du titre de " Meilleur moteur de l'année " par la presse spécialisée. Peaufiné au fil du temps, ce bloc développe ici 400 ch et chante sa joie à travers un double échappement, tout en poussant très fort jusqu'à la zone ... Mais la perle se trouve sous le capot, où se niche le fameux moteur 2.5 litres turbo à 5 cylindres, auréolé à neuf reprises du titre de " Meilleur moteur de l'année " par la presse spécialisée. Peaufiné au fil du temps, ce bloc développe ici 400 ch et chante sa joie à travers un double échappement, tout en poussant très fort jusqu'à la zone rouge fixée à 7.000 tr/min. La boîte DSG à double embrayage et sept rapports marque bien le rythme et la cavalerie passe bien sûr par les quatre roues (quattro). Pour cette prise en mains, nous avons fait danser le RS Q3 sur un lac gelé. Une aventure en terrain glissant qui nous a prouvé l'agilité et la grande efficacité de ce SUV en situation critique. De quoi constater que le RS Q3 met la sportivité entre toutes les mains et l'associe à un bon confort d'utilisation au quotidien. D'autant qu'il ne perd aucune qualité fonctionnelle des classiques Q3 (habitabilité et volume de coffre préservés). Le RSQ3 s'adresse donc aux pères de famille énergiques, en particulier les amateurs de glisse hivernale. Un engin idéal pour filer bien chargé vers et sur les pistes enneigées. Reste que le prix d'achat est très élevé et que la consommation de " sans plomb " peut atteindre des sommets. Mais ça, on s'y attendait... Par Olivier Maloteaux.

