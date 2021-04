Le concept Audi A6 e-tron à quatre portes dévoilé cette semaine annonce une nouvelle génération de berlines 100% électriques de la marque aux anneaux.

Jusqu'à présent, les nouveautés électriques en provenance d'Audi concernaient surtout des SUV (le cap des 100.000 e-tron construits en Belgiqe, sur le site Audi de Forest, vient d'être franchi). Récemment on a découvert la verison définitive de E-tron GT, un coupé 4 porte, jumeau technique de la Porsche Taycan, mais qui reste un bolide d'exception. Arborant le sigle familier Audi A6, le nouveau prototype électrique dévoilé cette semaine annonce cette fois des berlines destinées à un plus large public, sans pour autant que l'on connaisse le prix de cette future A6 électrique. Pour les responsables de la marque, il s'agit de la plus importante évolution dans la lignée des grandes berlines Audi depuis l'Audi 100 de 1968, nom qu'elle portera jusqu'en 1994, avant d'être rebaptisée A6. L'engin repose sur la nouvelle plateforme PPE qui servira à produire des Audi électriques en grandes masses, et dévoile des détails du design des Audi des prochaines années. Un design assez conservateur. Cela dit, tout est repensé et la seule chose que ce prototype garde en commun avec l'A6 actuelle sont ses dimensions : 4,96 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,44 mètre de haut. Cette voiture à vocation familiale doit accueillir 5 personnes à son bord, ainsi que leurs bagages.

Routière familiale par excellence, l'A6 électrique devrait également être vite adoptée par les flottes de société pour son standing © GF

700 km d'autonomie

La plateforme PPE promet un comportement dynamique performant tout en assurant le confort des passagers au quotidien et en convenant à une utilisation en tant que véhicule principal, ce qui implique des déplacements prolongés, dans le cadre des vacances, par exemple. En ce sens, la future Audi A6 e-tron annonce une autonomie très confortable de plus de 700 kilomètres (sur la base de la norme WLTP) grâce à une batterie de 100 kWh. Lorsqu'elle sera vide, ses temps de recharge sont promis très rapide grâce à la compatibilité de son électronique de gestion avec les stations de recharge les plus rapides du marché. Les modèles les plus puissants (RS 6 e-tron ?) fileront de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. Reste à espérer un prix "pas trop élevé" pour convenir au budget familial.

