Le site Audi de Forest (Bruxelles) contribue à la transition mondiale vers la voiture électrique. La production du premier modèle entièrement électrique de la marque Audi vient de franchir un cap majeur.

Depuis fin 2018, quelque 100.000 Audi e-tron ont été produites chez Audi Brussels, un volume important pour un véhicule de cette gamme, dont le tarif commence en effet à 71.570 euros. Pour Audi Brussels, il s'agit aussi d'une réalisation importante, puisque ce modèle a redessiné toute l'organisation des lignes de production. Cette performance est importante dans la stratégie mondiale d'Audi. En tout cas la confiance semble gagnée. Des rumeurs non confirmées font état que le site bruxellois assemblera dans un futur proche un nouveau modèle électrique. Il pourrait s'agir du futur Q8 e-tron, un haut de gamme.

Sportback belge

La100000ème Audi e-tron a être sortie des chaînes de l'usine est une Audi e-tron Sportback 55 S line Quattro gris Daytona, qui sera bientôt livrée à un client belge. Après le démarrage de la production à la fin 2018, la production de l'Audi e-tron Sportback, la variante coupé SUV, a commencé début 2020. Elle a été suivie en août 2020 par l'Audi e-tron S et l'Audi e-tron S Sportback, les versions sportives équipées de trois moteurs électriques. On pourrait vite se dire que tout roule pour le mieux sur ce site, cela dit ces dernières semaines et mois ont été impactés par la crise d'approvisionnement des semi-conducteurs, avec des arrêts de la production à la clé. Un souci qui devrait perdurer encore quelque temps. Au niveau des ventes belges, depuis le début de l'année 2021, plus de 500 Audi e-tron ont été livrées, un bon résultat qui témoigne de l'augmentation de la demande pour les véhicules électriques.

