Grâce à un design affiné, notamment à l'avant et à l'arrière, et à des technologies innovantes, Audi assure la présence accrue et l'élégance sportive de l'A8. Une version Horch pousse le curseur luxe - et sa longueur - au maximum.

Lancée en 2017, la 4e génération de l'A8 garde son châssis et ses moteurs (sauf quelques adaptations, la grande limousine conserve ses V6 et V8, en essence, Diesel et hybride), il s'agit donc d'un facelift esthétique et technologique, histoire de rester dans le coup face à la récente Classe S de Mercedes. Le client pourra opter pour un pack S aux accents plus sportifs, ou alors un pack chromes, disons, plus bling-bling. La calandre devient plus imposante que jamais et les phares plus puissants encore, notamment par le biais de la technologie OLED.

Plus de luxe que jamais à bord de l'A8. Ici, un joli cuir Cognac... © GF

MIB3

Dans l'habitacle, plus de possibilités en matière de choix des matériaux, dont un cuir Valcona Cognac mais aussi des nouveaux textiles durables. Le volet infodivertissement profite du dispositif MIB3 transformant l'A8 en un centre multimédia dernier cri. Si Mercedes-Benz commercialise la version Maybach depuis un bon moment, cela semble avoir inspiré la marque aux anneaux qui lance l'A8 L Horch, en l'honneur de la célèbre marque allemande aujourd'hui disparue. Ce très haut de gamme mesure 13 cm de plus que la plus longue des deux Audi A8 normales, soit 5,45 m au total. Après, tout n'est que soin du détail, de la sélection des matériaux les plus nobles et chers et de teintes spécifiques. L'A8 Horch est réservée au seul marché chinois. Pour les autres, et notamment les clients belges, elle sera lancée en décembre prochain au prix d'entrée de 94.700 € (50 TDI).L'A8 60 TFSI e hybride rechargeable (V8 4 litres) est proposée à partir de 110.750 €. La S8 (V8 4 litres aussi, mais poussé à 571 ch) est à 143.770 euros.

