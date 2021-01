Après 61 ans d'absence, Aston Martin fait son grand retour en Formule 1 en cette année 2021. Les pilotes sont l'ancien champion du monde Sebastian Vettel et Lance Stroll.

C'est le très fortuné homme d'affaires canadien Lawrence Stroll qui est aujourd'hui propriétaire d'Aston Martin. L'homme possédant aussi le team Racing Point Formule 1, cela ne pouvait que déboucher sur le retour d'Aston Martin dans la catégorie-reine du sport automobile. Ce sera chose faite dès cette année 2021.

La dernière implication d'Aston Martin en Formule 1 remonte aux années 1959-60 et n'est pas restée dans les annales comme un grand succès: au volant des DBR4 et DBR5 les pilotes Roy Salvadori, Carroll Shelby et Maurice Trintignant ne purent faire mieux que de la figuration. Plus récemment, Aston Martin a connu plus de réussite dans les courses d'endurance où la marque s'est alignée dans les catégories GT. Les voitures y ont souvent arboré la fameuse livrée "British Racing Green", chère au coeur des insulaires amateurs de sport automobile. Ce sera vraisemblablement aussi la couleur dans laquelle seront peintes les Aston de F1 qui seront dévoilée dans les prochaines semaines. Elles devraient être au départ du premier GP de la saison, programmé le 21 mars prochain à Melbourne, en Australie. Elles seront pilotés par le quadruple champion du monde Sebastian Vettel ainsi que par Lance Stroll, le fils du grand patron. Le "nouveau" team Aston de Formule 1 est en fait l'ancien team Racing Point Formule 1, 4ème au classement final du championnat du monde, et qui compte une victoire à son actif, obtenue par Sergio Perez. Aussi n'est-il pas impossible qu'Aston débute la saison sur les chapeaux de roues. Affaire à suivre, très certainement.

