Aston Martin, la marque britannique de voitures de luxe, continuera à fournir des voitures de sécurité et médicales officielles au championnat du monde de Formule 1 cette année.

Les Aston Martin seront présentes, activement, pour les 12 des courses du calendrier (moins celle de Russie, depuis les événements récents), à commencer par le retour tant attendu de la discipline à l'Albert Park de Melbourne. La Vantage et le DBX, spécialement préparés, s'afficheront dans le nouveau vert Aston Martin Racing 2022, présenté lors du lancement du challenger de l'Aston Martin Aramco Cognizant Formula OneTM Team, l'AMR22, le 10 février dernier.

Conduite par le pilote désigné par la FIA, l'expérimenté Bernd Mayländer, la Vantage F1 Safety Car officielle est développée spécifiquement pour ce rôle (antennes radio, phares d'intervention). À l'intérieur de la Vantage, le conducteur et le passager ont accès au système de signalisation de la FIA, qui affiche des lumières correspondant à tout drapeau d'avertissement, tout comme à l'intérieur des F1. Le bolide est aussi équipé de caméras à l'intérieur et à l'extérieur pour fournir des images télévisées en direct.

Le SUV, plus pratique

La voiture médicale, le SUV DBX, permettra au Dr Ian Roberts, coordinateur des secours médicaux de la FIA, de se rendre sur les lieux d'un accident le plus rapidement possible. Le DBX médical doit transporter de nombreux équipements, des extincteurs au défibrillateur, en passant par un grand sac de matériel médical, et la DBX offre un espace de coffre plus que suffisant pour cela. Comme la Vantage, la DBX a été équipée de sièges de course approuvés par la FIA et munis d'un harnais de sécurité à 6 points, du système de surveillance et même d'écrans de télévision pour que le médecin puisse voir exactement ce qui se passe dans la course alors qu'il est assis, prêt à partir dans la voie des stands. Pour Aston Martin, il s'agit aussi d'une exposition médiatique mondiale très appréciable.

Les Aston Martin seront présentes, activement, pour les 12 des courses du calendrier (moins celle de Russie, depuis les événements récents), à commencer par le retour tant attendu de la discipline à l'Albert Park de Melbourne. La Vantage et le DBX, spécialement préparés, s'afficheront dans le nouveau vert Aston Martin Racing 2022, présenté lors du lancement du challenger de l'Aston Martin Aramco Cognizant Formula OneTM Team, l'AMR22, le 10 février dernier.Conduite par le pilote désigné par la FIA, l'expérimenté Bernd Mayländer, la Vantage F1 Safety Car officielle est développée spécifiquement pour ce rôle (antennes radio, phares d'intervention). À l'intérieur de la Vantage, le conducteur et le passager ont accès au système de signalisation de la FIA, qui affiche des lumières correspondant à tout drapeau d'avertissement, tout comme à l'intérieur des F1. Le bolide est aussi équipé de caméras à l'intérieur et à l'extérieur pour fournir des images télévisées en direct. La voiture médicale, le SUV DBX, permettra au Dr Ian Roberts, coordinateur des secours médicaux de la FIA, de se rendre sur les lieux d'un accident le plus rapidement possible. Le DBX médical doit transporter de nombreux équipements, des extincteurs au défibrillateur, en passant par un grand sac de matériel médical, et la DBX offre un espace de coffre plus que suffisant pour cela. Comme la Vantage, la DBX a été équipée de sièges de course approuvés par la FIA et munis d'un harnais de sécurité à 6 points, du système de surveillance et même d'écrans de télévision pour que le médecin puisse voir exactement ce qui se passe dans la course alors qu'il est assis, prêt à partir dans la voie des stands. Pour Aston Martin, il s'agit aussi d'une exposition médiatique mondiale très appréciable.