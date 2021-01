La nouvelle Classe S de Mercedes regorge de systèmes d'assistance à la conduite pour plus de sécurité et de plaisir. Des technologies qui décèlent les situations dangereuses, préviennent les risques d'accident et posent de nouveaux jalons. Étudiez votre manuel pour vous y retrouver.

La sécurité au quotidien est à la base de la philosophie de Mercedes-Benz. Les systèmes d'assistance et de sécurité atteignent des nouvelles dimensions en termes de sûreté, de confort et de soutien au conducteur. Ces dispositifs permettent une conduite partiellement autonome sur différents types de routes ou des changements plus aisés de voie de circulation sur les axes multiples. La technologie permet aussi d'effectuer de manière automatique des manoeuvres de stationnement complexes ou encore de réduire, dans un nombre sans cesse croissant de situations, le risque de collision.

- DISTRONIC : ce système adapte automatiquement la vitesse de la voiture en tenant compte des véhicules circulant moins vite en amont. Vous n'avez plus à passer constamment de la pédale de frein à l'accélérateur. Le DISTRONIC prend également en compte les virages, les carrefours, les ronds-points, les barrières de péage ou les sorties autoroutières mais pas les règles de priorité. - Fonction fin de file : cette fonction détecte les embouteillages et réduit de manière préventive la vitesse jusqu'à 100 km/h, sauf si vous en décidez autrement. - Assistant de limitation de vitesse actif : il surveille à votre place les limitations de vitesse, les affiche sur le tableau de bord et adapte automatiquement la vitesse du véhicule. - Assistant d'embouteillage actif : cet assistant maintient votre voiture dans sa voie de circulation tout comme les distances dans les embouteillages jusqu'à une vitesse de 60 km/h. Il réagit aussi de manière adéquate lorsqu'un autre véhicule s'insère dans la file devant votre voiture. - Assistant de direction actif : il vous offre une assistance supplémentaire au niveau du contrôle de la direction jusqu'à 210 km/h sans nuire au confort, même dans les virages. Jusqu'à 130 km/h, le système n'a pas besoin de se baser sur des marquages au sol visibles pour fonctionner, utilisant l'information en essaim générée par les véhicules à proximité. - Assistant au changement de voie actif : il vous assiste lors des changements de voie de circulation sur autoroute entre 80 et 180 km/h. Lorsque vous marquez votre intention de changer de voie, le système contrôle si la manoeuvre est possible. - Fonction de couloir de secours : cette fonction est active sur l'autoroute. Si la vitesse est inférieure à 60 km/h, cette fonction analyse la présence de véhicules en mouvement autour de votre voiture ainsi que les marquages au sol. Le système va alors créer rapidement un couloir de secours indépendamment des autres véhicules. - Assistant au freinage d'urgence actif : il freine votre voiture jusqu'à l'arrêt sur sa voie de circulation si le système ne décèle aucune action sur le volant durant un intervalle de temps prédéfini. Avant d'intervenir, le système émet des signaux visuels et sonores vous invitant à reprendre le volant en main. Dès que le véhicule est à l'arrêt, le système d'appel d'urgence est activé et les portières sont déverrouillées afin de permettre aux services de secours d'accéder au véhicule. - Assistant de signalisation routière: ce dispositif est votre guide parmi tous les panneaux de signalisation routière, associant intelligemment les images de la caméra et les données cartographiques. Il identifie et indique les limitations de vitesse, repérant aussi les panneaux d'interdiction de dépassement ainsi que ceux signifiant la fin des restrictions. Simultanément, le système vous avertit si vous roulez trop vite ou négligez un panneau Stop ou un feu rouge. Il attire également votre attention sur la présence de piétons au niveau des passages piétonniers. - Assistant au stationnement actif PARKTRONIC : ce système permet de trouver une place de stationnement adéquate, assiste le conducteur pour s'y garer ou s'en extraire, ou encore pour manoeuvrer afin de stationner le véhicule en parallèle. Les images de la caméra à 360° s'affichent sur un nouvel écran 3D qui permet de surveiller la manoeuvre de stationnement depuis 7 angles de vue différents. - Assistant au stationnement à distance : ce dispositif permet de contrôler la procédure de stationnement depuis votre smartphone avec la Remote Parking App tandis que vous êtes à proximité du véhicule. Cet assistant permet d'accéder à la place de stationnement et d'en extraire le véhicule lorsque l'espace est restreint, évitant ainsi les risques d'endommager la voiture en ouvrant les portières. Grâce à la pré-installation de l'INTELLIGENT PARKING PILOT, la Classe S est prête pour le stationnement entièrement automatisé et peut accéder et quitter les parkings équipés d'une infrastructure AVP. - Phares MULTIBEAM LED: pour chaque bloc optique, jusqu'à 84 puissants LED activés de manière indépendante assurent un éclairage optimal de la route, le faisceau étant ajusté avec précision. - Assistant de feux de route adaptatif Plus : gérant les feux de route, cet assistant empêche les phares d'éblouir les autres usagers, ce qui vous permet de laisser les feux activés en permanence. - DIGITAL LIGHT: cette technologie d'éclairage permet notamment d'illuminer les panneaux de signalisation avec 100 fois plus de précision qu'auparavant. Pour la première fois, des indications et des symboles d'avertissement peuvent être projetés sur la route, comme par exemple une alerte en cas de travaux routiers ou de présence de piétons, ou une alerte en cas de franchissement involontaire d'un Stop ou d'un feu rouge. En cas de risque de collision consécutive à la distraction ou l'inattention du conducteur, celui-ci est alerté et peut réagir. Les fonctions d'assistance à la conduite interviennent et initient un freinage d'urgence autonome afin de prévenir la collision ou d'en réduire la sévérité. - Assistant de freinage actif : il contribue à prévenir les collisions. Lorsque la Classe S se rapproche d'un véhicule, le système émet une alerte visuelle et acoustique et peut freiner de manière autonome jusqu'à 200 km/h si le conducteur ne réagit pas dans certaines situations. Jusqu'à 60 km/h, le système réagit aussi pour les véhicules à l'arrêt, les piétons qui traversent et les cyclistes. - Assistant de carrefour : il garantit une sécurité accrue aux carrefours. Jusqu'à 120 km/h, cette fonction permet de prévenir les collisions ou d'en réduire la sévérité dans le cas de véhicules circulant beaucoup moins vite ou croisant votre route. - Fonction de freinage d'urgence en cas de file: un freinage d'urgence est automatiquement déclenché s'il n'y a pas de place pour effectuer une manoeuvre d'évitement. - Assistant directionnel pour les manoeuvres d'évitement : grâce à des interventions précises au niveau de la direction, ce système contribue à stabiliser la voiture en cas de manoeuvre pour éviter des piétons, des cyclistes ou une voiture à l'arrêt. - Assistant anti-dévoiement actif: cette fonction empêche le véhicule de quitter sa voie de circulation de manière inopinée entre 60 et 200 km/h, alertant le conducteur au moyen d'une vibration dans le volant lorsqu'un marquage au sol est franchi. - Assistant d'angle mort actif : alerte le conducteur du risque de collision en cas de changement de voie de circulation à plus de 10 km/h au moyen d'un triangle de danger rouge qui s'illumine au niveau du rétroviseur extérieur. Selon la situation, une alerte sonore supplémentaire est déclenchée quand le conducteur utilise son indicateur de direction. Le véhicule peut également être freiné de manière autonome, au-delà de 30 km/h, si le conducteur marque son intention de quitter sa voie de circulation malgré l'avertissement. Ce dispositif permet d'éviter au dernier moment une collision latérale. - Fonction d'avertissement à la sortie du véhicule : cette fonction réduit le risque de collision avec des usagers de la route en mouvement en sortant du véhicule. Des capteurs radars surveillent l'angle mort et préviennent les occupants en cas de présence d'usagers de la route en approche lorsque la portière est ouverte. Cette fonction reste active durant au maximum trois minutes après que le contact est coupé. Une alerte visuelle apparaît dans le rétroviseur extérieur et est suivie d'une alerte sonore à l'ouverture de la portière. - PRE-SAFE®PLUS: ce dispositif permet de détecter une collision imminente par l'arrière, d'alerter les véhicules arrivant derrière en activant les feux arrière rapidement et de freiner la voiture immobilisée afin d'éviter tout mouvement vers l'avant, limitant ainsi l'impact pour les occupants et le risque de collisions secondaires. - PRE-SAFE®: ce système prend diverses mesures pour assurer la protection préventive des occupants s'il décèle un risque de collision, comme par exemple la mise sous tension des ceintures de sécurité du conducteur et du passager avant. - PRE-SAFE®Sound: en cas de situation dangereuse, ce dispositif émet une interférence sonore via les haut-parleurs du véhicule pour induire un réflexe naturel de protection au niveau de l'oreille interne. - PRE-SAFE®Impulse Side: ce système conditionne les occupants en cas de collision latérale imminente, réduisant le risque de lésions. Comme le ferait un garde du corps, il pousse le conducteur ou le passager vers l'intérieur du véhicule, l'éloignant de la zone de danger. En combinaison avec la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL, la carrosserie est également relevée instantanément afin de permettre aux structures particulièrement résistantes de dévier l'énergie de la collision. - Communication Car-to-X: cette technologie de communication permet d'alerter le conducteur en cas de risque sous la forme d'un obstacle sur la route ou d'une route glissante. La nouvelle Classe S agit à la fois comme récepteur et émetteur. - ATTENTION ASSIST: ce système détecte les signes caractéristiques de fatigue ou d'inattention majeure sur la base de plus de 70 variables. S'il identifie des facteurs typiques, il déclenche des alertes visuelles et sonores, recommande au conducteur de faire une pause et lui indique les aires de repos ou de stationnement à proximité. Les fonctions d'assistance à la conduite sont associées aux informations fournies par différents capteurs, en provenance notamment de la caméra stéréo multifonctions logée derrière le pare-brise, des divers capteurs radars à portées et angles variables, de capteurs à ultrasons et d'une caméra à 360°.