Depuis son lancement en décembre 2017, l'Alpine 110 a été déclinée en plusieurs versions, de l'Alpine A110 Première Edition au lancement jusqu'à l'Alpine A110 Légende GT en 2021. La marque de Dieppe vient de dévoiler sa nouvelle gamme A110: l'A110, l'originelle, la nouvelle A110 GT, la grand tourisme et la nouvelle A110 S, la sportive!

Ces trois versions possèdent chacune leur propre identité et se destinent à des utilisations différentes. A leur manière, elles offrent trois expériences de conduite distinctes. Fidèles aux principes de légèreté et d'agilité mis à l'honneur en son temps par Jean Rédélé, le fondateur de la marque, elles sont motorisées par un 4 cylindres 1.8 turbo associé à une boîte robotisée Getrag à 7 rapports et double embrayage humide. L'Alpine A110 est en quelque sorte la porte d'entrée dans l'univers Alpine. La combinaison de son châssis "Alpine" (suspensions relativement souples) et de sa motorisation de 252 ch montée en position centrale arrière procure un plaisir de conduite évocateur de la glorieuse Berlinette d'antan.

Légère (1.102 kilos à vide), précise, vive, l'A110 fait preuve d'agilité et de dynamisme en toutes circonstances: c'est une auto joyeuse et on ne peut plus gratifiante à conduire! La nouvelle Alpine A110 GT est le coupé sportif grand tourisme de la gamme. Sa motorisation de 300 ch couplée au châssis "Alpine" constitue le mariage idéal de la performance et du confort. Se voulant polyvalente et élégante, l'A110 GT est la voiture de sport des trajets du quotidien comme des voyages au long cours. La nouvelle Alpine A110 S, enfin, prend place au sommet de la gamme et met l'accent sur la performance.

Son châssis "Sport" (suspensions plus dures, entre autres) "valorise pleinement le potentiel de son moteur de 300 ch", affirme-t-on à Dieppe. Sportive dans l'âme, elle peut recevoir en option des pneus semi-slicks et un kit aérodynamique spécifique. De quoi satisfaire les conducteurs à la recherche d'un pilotage plus pointu, notamment sur circuit.

