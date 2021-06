C'est en marge du Grand Prix de F1 de Monaco qu'Alpine a révélé une A110 exceptionnelle imaginée par l'artiste argentin Felipe Pantone. Cette création s'inscrit dans la continuité d'une collaboration initiée en avril.

Dans le cadre unique et prestigieux de Monaco, Alpine et Felipe Pantone ont présenté le fruit d'une seconde collaboration. Cette nouvelle association fait suite à l'oeuvre "Alpine F1 x Felipe Pantone" présentée il y a quelques semaines. Felipe Pantone avait alors livré son interprétation artistique de la Formule 1 avec Alpine sur une maquette à l'échelle 1/2 exposée au premier étage de l'Atelier Renault dédié à Alpine. La collaboration entre Alpine et Felipe Pantone a franchi une nouvelle étape avec une oeuvre dont le sujet est l'Alpine A110, modèle emblématique de la marque. Avant de s'atteler à ce projet, Felipe Pantone a passé de longues heures à étudier la marque, son histoire et bien entendu à rouler en Alpine A110 pour sentir et ressentir la personnalité du coupé sportif français. En résulte une interprétation de l'A110 à la fois moderne, dynamique et élégante. Les lignes graphiques épousent les formes de l'A110 et donnent une impression de vitesse même lorsque la voiture est à l'arrêt. On retrouve bien entendu les teintes signatures de Felipe Pantone, le noir et le blanc. Le travail de peinture sur la carrosserie, réalisé entièrement à la main par l'artiste, représente plusieurs semaines de travail. Afin de rendre le fruit de cette collaboration entre plus exclusif, chacun des trois modèles proposés à la vente fera l'objet de subtiles variations graphiques afin de faire de chacune de ces A110 une pièce unique. Cette Alpine A110 imaginée par Felipe Pantone est réalisée sur la base d'une A110S, modèle le plus puissant de la gamme A110 développant 292 ch. Chacune des trois A110 sera mise en vente au prix de 125.000 euros TTC. Homologuées pour la route, ces oeuvres d'art uniques s'adressent d'avantage aux collectionneurs et amoureux des beaux objets qu'aux fans de circuit. Les conditions d'accès pour acquérir une des trois oeuvres seront communiquées ultérieurement.