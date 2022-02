Dans le milieu du caravaning, quoi de plus iconique que les modèles de l'Américain Airstream ? Comme en automobile, la marque s'adapte aux moteurs électriques.

Au vu de l'autonomie électrique réduite des voitures électriques, les amateurs de vacances en caravane se font, ces derniers temps, du mouron. Pas de panique, les grands acteurs de ce secteur de loisir, en plein développement, s'adaptent et présentent des concepts qui autorisent tous les espoirs de vacances façon "escargot". Récemment, Airstream dévoilait son eStream, une caravane en apparence classique, mais équipée de deux moteurs électriques (un sur chaque roue) et d'une dalle d'accus d'une capacité totale de 80 kWh. La caravane peut ainsi subvenir, seule, à ses besoins énergétiques et même aider une voiture (électrique ou pas) à la tracter! Le principe de la caravane motrice agite de nombreux constructeurs depuis quelques temps ca ce principe résoudrait de nombreux soucis liés au développement de la voiture électrique. D'un point de vue sécurité, la capacité de freiner les roues de la caravane apporterait un plus. Beaucoup plus stable, l'eStream serait moins sensibles au vent latéral.

Une fois sur place, les réserves de courant suffisent à apporter toute l'énergie nécessaire. Plus besoin de gaz. © GF

Une fois arrivée à destination, l'eStream dévoile d'autres atouts. D'une part, elle peut se manoeuvrer seule (détachée de la voiture) avec une facilité inédite pour une caravane. En inversant le sens de rotation de ses roues (les moteurs électriques sont indépendants), elle pivoterait sur place, à 360° et ce depuis les actions que vous lui ordonneriez depuis votre smartphone, grce à une application dédiée. Ensuite, une partie de l'énergie stockée dans ses batteries serait suffisante pour alimenter, durant toutes vos vacances, l'éclairage, la cuisine et tout autre appareil électrique... voire dépanner un voison en manque de courant. La puissance serait suffisante pour tout alimenter, donc plus besoin d'installation de gaz pour cuisiner ou disposer d'eau chaude. Sur le toit, des panneaux solaires de 900W reconstituent (légèrement) les réserves par beau temps.

Du camping de plus en plus luxueux?

Evidemment, si l'idée semble géniale, elle a ses revers. A commencer par le prix d'une telle caravane. A l'instar des voitures électriques, la différence de tarif pourrait vite atteindre les 10.000 euros en sa défaveur. En outre, ce type de caravane pèserait nettement plus, ce qui pourrait compliquer son accès à certains emplacements de camping. Enfin, Il faudra tôt ou tard recharger les batteries de la caravane... parfois en plus de celles de l'automobile qui la tire, ce qui pourrait prendre beaucoup de temps. On imagine que les ingénieurs travaillent déjà sur ces questions...

