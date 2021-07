La nouvelle Abarth F595 rend en hommage aux 50 ans de la coupe de promotion Formula Italia mise en place par Carlo Abarth. Ambiance pur sport.

La Tatuus F4-T014 est une monoplace de course de conception italienne introduite en 2014 et qui répond aux règles d'homologation Formule 4 édictées par la FIA. Tatuus construit ce type de voiture de course depuis les années 70-80. Certains modèles utilisent le 1.4 Abarth (Fiat) développant 165 ch. Une voiture de course qui a visiblement séduit car depuis 2014, plus de 350 pilotes ont pris la piste au volant de cette F4. Cet engin s'inscrit dans la lignée des monoplaces Formula Italia imaginée par la Commission italienne du sport automobile (CSAI) et Fiat en 1971. C'est à Carlo Abarth que le constructeur turinois confie alors l'élaboration de ces petites monoplaces destinées à démocratiser le sport automobile. La formule deviendra un vivier de nouveaux talents. C'est précisément pour célébrer les 50 ans de cette initiative qu'Abarth présente la F595.

Le détail le plus sportif est à l'arrière, avec la quadruple sortie d'échappement dont une valve module la sonorité. © GF

Quadruple échappement

Ce moteur plein de pétulance (165 ch) est repris (comme d'autres modèle Abarth, à l'exemple de la Scorpioneoro. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle, mais peut être équipé en option d'une boîte de vitesses manuelle automatisée à 5 rapports avec palettes de changement de vitesse au volant. Le sprint de 0 à 100 km/h ne requiert que 7,3 secondes avec la transmission manuelle et 7,4 secondes avec la variante automatique séquentielle. Parmi ses particularités destinées à accentuer son identité très sportive, la F595 dispose d'un échappement actif Record Monza Sovrapposto, qui a évolué vers une nouvelle configuration à quatre tuyaux - deux de chaque côté et empilés verticalement. Les conducteurs peuvent contrôler la valve à l'échappement par une simple pression sur le bouton "Scorpion" situé sur le tableau de bord - ce qui modifie la sonorité de la F595 selon les besoins.

Thème "noir dominant" pour la décoration intérieure. La connectivité est complète et dernier cri. © GF

Coupé et Cabrio

Disponible en coupé et cabriolet, la nouvelle Abarth F595 arbore un gris mat dominant subtilement relevé de nuances bleu flash au niveau des coques de rétroviseurs et des pare-chocs avant et arrière notamment. Le look sportif est encore renforcé par les jantes en alliage Formula 17 pouces Sport, le badge d'identification F595 à l'arrière et les phares antibrouillard. À l'intérieur, un volant en cuir et des sièges sport Abarth en cuir complètent les éléments de design noirs tels que le nouvel entourage d'écran d'infodivertissement et le nouveau tableau de bord noir mat.

Pour profiter des qualités sportives de la F595,elle reçoit des amortisseurs arrière Koni actifs de série et des disques de frein de bonnes dimensions (284 mm à l'avant et 240 mm à l'arrière). Mais parce qu'elle reste avant tout une citadine (relativement) à l'aise au quotidien, la F595 est aussi équipé de série du système Uconnect HD de 7 pouces avec radio DAB, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto intégrée.

