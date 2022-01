Abarth lance une nouvelle série limitée, la 595 "Spa-Francorchamps", disponible en versions berline et cabriolet. Les propriétaires de ces voitures résolument "noires-jaunes-rouges" seront invités à une "Expérience Circuit" au cours de l'année 2022, pour un grand rassemblement de ce modèle collector.

La marque au Scorpion commence l'année 2022 en force en dévoilant une toute nouvelle édition belge unique et exclusive "inspirée du plus beau circuit du monde" : la nouvelle 595 "Spa-Francorchamps". L'Abarth 595 Spa-Francorchamps est basée sur la version 595 "F595" avec une personnalisation spécifique: disponible en noir, jaune et rouge (Rosso Abarth, Giallo Modena, Nero Scorpione), elle dispose du "Kit Colori" contrasté (inserts de pare-chocs, étriers de freins et coques de rétroviseurs assortis), des autocollants Abarth latéraux spécifiques, de jantes en alliage 17'', d'un badge distinctif sur le coffre, de ceintures de sécurité rouges, d'un badge numéroté sur la planche de bord portant la signature "Spa-Francorchamps" et du nouvel échappement Record Monza Sovrapposto.

Disponible en versions berline et cabriolet, l'Abarth 595 Spa-Francorchamps est équipée du moteur 1.4 T-jet de 165 ch. Ce bloc est associé à une transmission mécanique, mais peut être équipé sur demande d'une transmission séquentielle robotisée Abarth avec palettes de changement de vitesses au volant. La 1.4 T-jet est conforme aux normes d'homologation Euro 6D Final. Cerise sur le gâteau, chaque client d'un des 150 exemplaires recevra une invitation personnelle à vivre une "Expérience Circuit" au cours de l'année 2022.

Lors de cet événement, le plus beau circuit du monde sera alors privatisé intégralement et exclusivement pour les Abarth 595 Spa-Francorchamps et leurs propriétaires, garantissant un moment de fun inoubliable et unique. L'Abarth 595 Spa-Francorchamps est proposée au prix de 24.990 euros TVAC dans le réseau officiel Abarth.

