L'une des pièces les plus coûteuses d'un véhicule électrique est la batterie. La valeur d'un véhicule électrique d'occasion dépend donc en majeure partie de l'état de la batterie.

Connaître l'âge du véhicule vous permet d'estimer la capacité de sa batterie. Des mesures indépendantes montrent que la capacité de la batterie de la plupart des voitures électriques s'élève encore à 90 % après 5 ans. En partant des données les plus récentes en la matière, on suppose que, dans des conditions normales, la durée de vie d'une batterie de voiture électrique est d'au moins 10 ans ou 240 000 kilomètres.

En conclusion : si vous achetez une voiture électrique de 5 ans ou moins, le risque de devoir acheter une nouvelle batterie dans un avenir proche est faible.

Chaque Polestar d'occasion subit un test de batterie et subit un entretien avant de changer de propriétaire.

Connaître l'âge du véhicule vous permet d'estimer la capacité de sa batterie. Des mesures indépendantes montrent que la capacité de la batterie de la plupart des voitures électriques s'élève encore à 90 % après 5 ans. En partant des données les plus récentes en la matière, on suppose que, dans des conditions normales, la durée de vie d'une batterie de voiture électrique est d'au moins 10 ans ou 240 000 kilomètres.En conclusion : si vous achetez une voiture électrique de 5 ans ou moins, le risque de devoir acheter une nouvelle batterie dans un avenir proche est faible.Chaque Polestar d'occasion subit un test de batterie et subit un entretien avant de changer de propriétaire.