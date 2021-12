Le nouveau Nissan Qashqai s'est vu attribuer 5 étoiles, la meilleure note possible, lors des tests de sécurité réalisés par l'organisme Euro-NCAP. Le véhicule a été évalué dans le cadre du nouveau protocole 2020-2022, plus strict.

Le crossover Nissan a obtenu un score de 91 % aux tests de protection des passagers, adultes comme enfants. Ces performances sont obtenues grâce notamment à la structure renforcée de la nouvelle plate-forme CMF-C inaugurée par le Nissan Qashqai. Cette toute nouvelle plateforme est élaborée avec de l'acier à ultra-haute résistance dans des zones-clés. Et ce, pour améliorer la rigidité tout en permettant à la force d'un impact d'être absorbée et réduite avant d'atteindre la cellule de sécurité des passagers.

L'ajout d'un airbag central - une première pour Nissan en Europe - afin d'empêcher les têtes du conducteur et du passager avant de se heurter en cas de choc latéral a permis au crossover Nissan Qashqai de marquer le maximum de points lors du test de choc latéral. Un score proche du maximum possible - 23,8 sur 24 points - a été obtenu pour la protection des passagers enfants.

Le score maximum de 12 points a également été obtenu pour le contrôle de l'installation du siège enfant. Le nouveau Qashqai a encore décroché un score de 70 % aux tests de protection des cyclistes et des piétons. Le véhicule dispose de plusieurs aides à la sécurité active, dont le freinage d'urgence intelligent qui avertit le conducteur et freine si la voiture détecte un risque d'impact avec un véhicule, un piéton ou un cycliste. Ce système est monté en série sur la totalité de la gamme Qashqai. Parmi les autres dispositifs de sécurité retenus par Nissan, citons l'affichage tête haute, les feux de route intelligents full LED ou le détecteur actif d'angles morts.

