Véhicule hybride tant par son concept que par ses motorisations, le Renault Arkana se veut un SUV sportif mais aussi très sûr. A ce titre, la note maximale de 5 étoiles qu'il vient de décrocher auprès de l'organisme indépendant Euro-NCAP sera certainement un argument de vente important.

Basé sur la plate-forme modulaire CMF-B, le Renault Arkana bénéficie d'une structure de caisse optimisée, de structures de sièges revisitées et de fixations de ceintures de sécurité avec prétensionneurs pyrotechniques et limiteurs d'efforts, pour un maintien optimal de tous les occupants. L'Arkana peut en outre compter sur la technologie Fix4sure pour éviter le phénomène dit du sous-marinage (occupant du véhicule qui glisse sous la ceinture de sécurité). Malgré ses lignes racées et profilées, le nouveau Renault Arkana est un véritable SUV spacieux et confortable, dont la grande habitabilité, qui permet notamment une installation facile des sièges enfants sur les places arrières latérales. Il est par ailleurs équipé d'aides à la conduite de dernière génération.

Parmi ces ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), l'Assistant Autoroute et Trafic, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'avertisseur d'angle mort, l'alerte de franchissement de ligne ou encore l'assistant de maintien de voie assurent une conduite plus sûre et plus sereine. Le freinage actif d'urgence également: en cas de détection de cyclistes et de piétons, il alerte le conducteur d'une situation dangereuse et peut enclencher automatiquement le freinage si celui-ci ne réagit pas.

Autre facteur de sécurité, l'augmentation de la vision et de la visibilité, obtenues notamment grâce à une caméra 360°, des projecteurs avant 100% LED de série, l'allumage automatique des feux et un rétroviseur intérieur électrochromatique. Le nouvel Arkana revendique donc une sécurité active et passive au meilleur niveau selon les critères Euro NCAP.

