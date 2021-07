Le nouveau Renault Kangoo vient de se voir attribuer 4 étoiles aux essais de sécurité conduits par l'organisme indépendant Euro-NCAP.

Commercialisé depuis juin 2021, le nouveau ludospace du constructeur au losange se destine avant tout aux familles à la recherche d'espace, de volume et de modularité. "La sécurité n'est pas en reste avec une structure de caisse renforcée, de nouvelles aides à la conduite et des airbags pour tous", affirme-t-on chez Renault. Le nouveau Kangoo a décroché 4 étoiles aux tests de l'Euro NCAP basés sur le protocole "sévérisé" de 2020. "Voilà un résultat qui positionne le nouveau Kangoo au meilleur niveau du segment", estiment les responsables de la marque française.

Le nouveau Kangoo se démarque par ses 6 airbags, son système de prétensionneur et de limiteur d'efforts de ceinture et ses 3 points d'ancrage Isofix sur les places avant passager et arrière latérales. L'Euro NCAP note la stabilité de la structure de l'habitacle et la bonne protection des occupants durant les crash tests. Sur les mannequins de 6 et 10 ans, la protection est optimale sur tous les segments corporels.

Le nouveau Kangoo a obtenu la note maximale de la catégorie. Au niveau des équipements de sécurité active, l'Euro NCAP met en avant l'efficacité du freinage actif d'urgence auprès des cyclistes, piétons et véhicules, de jour comme de nuit, en alertant le conducteur en cas de risques de collision, ainsi que l'utilité de nouveaux équipements comme le système actif de maintien dans la voie ou encore la reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse, en complément du régulateur et limiteur de vitesses avec freinage en descente.

