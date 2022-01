Ducati a terminé 2021 avec des ventes record, une croissance mondiale de + 24 % par rapport à 2020 et de + 12 % par rapport à 2019. La Multistrada V4 a été la Ducati la plus vendue en 2021 avec 9.957 machines clients livrées.

Ducati a conclu l'année 2021 avec un chiffre record de 59.447 motos livrées aux clients partout dans le monde et réalisant une augmentation des ventes de +24% par rapport à 2020 (48.042) et +12% par rapport à 2019 (53.183). En 2021, la croissance de Ducati sur tous ses principaux marchés, à commencer par les États-Unis, qui ont retrouvé la place de premier marché pour Ducati avec 9.007 unités , ce qui correspond à une augmentation de 32% par rapport à 2020, suivi par l'Italie avec 8.707 motos (+23% par rapport à 2020) et par l'Allemagne avec 6.107 unités (+11% par rapport à 2020). Le marché chinois a également progressé avec 4.901 motos (+21%), ainsi que le marché français avec 4.352 (+12%) et le marché britannique avec 2.941 unités (+30%). Le succès obtenu au cours de l'année se confirme pour la Multistrada V4, qui a été de loin la moto la plus vendue aux Ducatistes en 2021 avec 9.957 motos livrées aux clients. La famille Ducati Scrambler 800 suit avec 9.059 unités et le Monster avec 8.734 motos vendues.