Fiat et la Pologne, c'est une longue histoire nourrie de millions de voitures produites. L'usine de Tychy vient de franchir le cap des 2500000 Fiat 500, battant les précédents records des Panda et 126.

Deux autres modèles Fiat seulement ont franchit le cap symbolique des deux millions d'unités produites sur ce même site de Tichy. La Panda de seconde génération (2168000 unités) et aussi, avant elle, la minuscule Fiat 126 (2166000). Produite en Pologne depuis 2007, la 500 Fiat a fait beaucoup mieux. Il faut dire que son succès ne se dément pas après toutes ces années. La citadine chic est vendue dans plus de 100 pays à travers le monde. Les principaux marchés, outre l'Italie, sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et des pays aussi lointains que le Japon. La 500 atteint même les routes des îles Caïmans, de Curaçao, de Saint-Martin, du Sénégal et du Ghana. La 500 a terminé l'année 2020 en tant que leader européen du segment des citadines, avec une part de marché de 17,7 %.

L'usine de Tichy assure l'assemblage de la 500 depuis le début de sa carrière, en 2007. © GF

Le secret de son succès mondial réside dans son évolution continue, tout en restant fidèle à sa propre identité. Le succès est également dû aux nombreuses séries spéciales lancées ces dernières années, comme les 500 Diesel, Gucci, GQ et Collezione, liées au monde de la mode et du luxe, la Riva dans le monde des bateaux de luxe. Plus qu'une simple voiture, la 500 exprime souvent la personnalité de son propriétaire, ravi de se déplacer dans ce "morceau d'histoire". Depuis peu, la nouvelle génération de 500, uniquement électrique, est par contre produite en Italie. La génération 2007 reste en vente, et donc en production à Tichy.

Deux autres modèles Fiat seulement ont franchit le cap symbolique des deux millions d'unités produites sur ce même site de Tichy. La Panda de seconde génération (2168000 unités) et aussi, avant elle, la minuscule Fiat 126 (2166000). Produite en Pologne depuis 2007, la 500 Fiat a fait beaucoup mieux. Il faut dire que son succès ne se dément pas après toutes ces années. La citadine chic est vendue dans plus de 100 pays à travers le monde. Les principaux marchés, outre l'Italie, sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et des pays aussi lointains que le Japon. La 500 atteint même les routes des îles Caïmans, de Curaçao, de Saint-Martin, du Sénégal et du Ghana. La 500 a terminé l'année 2020 en tant que leader européen du segment des citadines, avec une part de marché de 17,7 %. Le secret de son succès mondial réside dans son évolution continue, tout en restant fidèle à sa propre identité. Le succès est également dû aux nombreuses séries spéciales lancées ces dernières années, comme les 500 Diesel, Gucci, GQ et Collezione, liées au monde de la mode et du luxe, la Riva dans le monde des bateaux de luxe. Plus qu'une simple voiture, la 500 exprime souvent la personnalité de son propriétaire, ravi de se déplacer dans ce "morceau d'histoire". Depuis peu, la nouvelle génération de 500, uniquement électrique, est par contre produite en Italie. La génération 2007 reste en vente, et donc en production à Tichy.