Si vous appréciez les voitures de collection et l'ambiance de ces concours d'élégance, un petit crochet par Wijnegem, près d'Anvers, le dimanche 5 septembre, sera une très bonne idée de sortie-passion.

Pas facile de vivre sa passion pour l'automobile au gré des grands événements internationaux, en raison bien entendu de la pandémie. Heureusement, le milieu belge de la voiture de collection reste très actif et notre pays compte différents concours d'élégance. Dans le genre, et depuis 2010, le château Belvédère de Wijnegem sert de théâtre à une centaine de voitures présélectionnées pour le concours international d'élégance qui s'y tient chaque année. Pour cette édition, outre de nombreux modèles rares d'avant-guerre et d'après-guerre, des voitures de course ainsi que des coupés, cabriolets et routières prestigieuses plus récentes (de toutes les périodes) défilent également face à un jury de spécialistes et, surtout, face à un public conquis. Juste pour le plaisir des yeux, hors concours, une exposition thématique rassemble environ 25 créations extraordinaires de la très fertile période 1920-1940. Les portes du domaine situé Broekstraat 13, àWijnegem, ouvriront dès 10 heures. Vers 14h commence le défilé officiel, agrémenté de commentaires anecdotes sur chacune des voitures en démonstration. L'originalité du concours d'élégance d'Anvers est qu'il se déroule dans une ambiance d'époque, c'est-à-dire avec des participants habillés selon les canons de la mode de l'époque de leur auto, comme dans les rendez-vous les plus prestigieux. La remise des prix débutera vers 17h. Le prix d'entrée est fixé à 15 euros si vous achetez votre ticket sur place, ou alors de 12,50 euros en prévente en ligne. Les enfants jusqu'à 12 ans entrent gratuitement. Pour plus d'informations et billets : www.antwerpconcours.be

