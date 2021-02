Electric by D'Ieteren ou EDI table sur une poursuite de sa croissance en 2021 et envisage d'installer près de 100 bornes de recharge par semaine pour atteindre les 5.600 points de charge en 2021.

Les ventes chez EDI ont déjà quadruplé entre 2019 et 2020 en passant de 435 à 1.805 points de charge. Même si le contexte économique reste compliqué, la progression des ventes des modèles hybrides et électriques se poursuit et accroît la demande pour des solutions de recharge également. EDI est spécialisé dans les bornes installées au bureau et à domicile qui fournissent en moyenne 80 % de l'électricité des véhicules à batterie. Les marques Audi, VW, Porsche, Skoda, Seat et Cupra collaborent avec EDI sur le territoire belge afin d'offrir à leurs clients des solutions complètes pour leur gamme électrique. Ce succès s'explique notamment par le souhait des clients de faire appel à un service global allant de l'audit de départ à l'installation, au service après-vente, avec l'accès à un des plus vastes réseaux de bornes publiques en Europe de plus de 170.000 points de charge et à sa plate-forme en ligne. 99 % des bornes publiques en Belgique sont compatibles avec la carte EDI et la compatibilité est supérieure à 80 % au niveau européen. D'une dizaine de collaborateurs en 2019, l'équipe EDI compte aujourd'hui une cinquantaine de personnes dont une dizaine d'ingénieurs et une vingtaine de techniciens spécialisés dans l'installation de bornes.Pour les entreprises, ce sont les solutions adaptées comme le "split billing" (facturation partagée) qui retiennent particulièrement l'attention. Elles permettent aux utilisateurs d'un véhicule électrique ou hybride de société d'obtenir le remboursement automatique de l'électricité consommée lors la recharge à domicile par exemple.