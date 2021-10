En parallèle à l'exposition du centenaire du Circuit de Spa-Francorchamps, et avec un décalage imposé par la pandémie de Covid-19, le musée Autoworld rend hommage à une autre centenaire, la marque de motos Gillet, créée en 1919 à Herstal.

A cette occasion, pas moins de 80 motos de la marque s'exposent à Autoworld durant près de 10 jours. Grâce à la compétence et à la passion de nombreux amateurs comme Yves Campion, Vincent Derdeyn ou Michel Degueldre, presque tous les modèles seront présents, y compris quelques machines exceptionnelles. L'exposition est enrichie de 5 vélos, de 15 moteurs, de vitrines, ainsi que d'une documentation et d'une iconographie d'époque.

Fondée en 1919, après la première guerre mondiale, la marque créée par Léon Gillet est la troisième des "Demoiselles de Herstal" (les deux autres étant FN et Saroléa). Très vite la marque obtient des succès sportifs telle en 1921, la victoire au premier Grand Prix de Belgique dans la catégorie 350cc, des premières places aux Paris-Nice, Circuit des Vosges, et autres épreuves de régularité...Gillet entreprend aussi des raids qui sont de véritables épopées: Paris-Constantinople en 1924, Paris-Moscou-Paris (et le Tour des Soviets) en 1925, et cerise sur le gâteau, le Tour du Monde par Sexé et Andrieu en 1926-27 et Liège-Elisabethville-Liège par le lieutenant-aviateur Fabry en 1927.

Les motos Gillet s'attribuent à titre définitif le Bol d'Or en 1936 pour avoir été les premières à remporter l'épreuve au scratch à trois reprises: 1928, 1929 et 1936 (en sus des victoires de classes)! L'après-guerre marque le déclin belge des compétitions de vitesse mais également l'essor du motocross, où le constructeur de la rue Hayeneux brille en s'attribuant les Championnats de Belgique en 1946 et 1948. Pour prouver la fiabilité de sa production, les Ateliers Gillet intensifient leur présence dans les épreuves de régularité avec de nombreuses médailles d'or pour résultats dont la plus brillante sera la victoire de Marcel Kempeneers au Liège-Milan-Liège de 1953. Les Ateliers Gillet fermeront définitivement leurs portes en 1958. L'expo consacré aux 100 ans des motos Gillet à Autoworld aura lieu du 30 octobre au 7 novembre.

