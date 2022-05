Le Vif Club

PROJET PALAIS

Le Projet Palais n’est que le début d’une longue série de commémorations célébrant l’inauguration et la vie du Palais. En effet, le 4 mai 1928, les salles d’exposition du Palais des Beaux-Arts ouvraient enfin leurs portes au public. Un public qui, un an plus tard, a pu assister à un premier concert dans la magnifique salle Henry Le Boeuf.

Artistes sélectionnés : Lara Almarcegui, Sammy Baloji & Johan Lagae & Traumnovelle, Lynn Cassiers, Jeremiah Day, Sylvie Eyberg, Liam Gillick, Auguste Orts, Annaïk Lou Pitteloud, Koen van den Broek, Belgian Institute Graphic Design.

INFOS

Jusqu’au 21 juillet

Bozar (rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles)

www.bozar.be

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

Synopsis. Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes » et géré par une femme aussi orginale qu’un peu perchée, est censé faire des miracles.

INFOS

Actuellement en salle

