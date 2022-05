Le Vif Club

MÅRIÅJ EN CHØNSONS BLØND AND BLÖND AND BLÓND

Plébiscités aussi bien par Le Monde que par Le plus grand cabaret de Patrick Sébastien, ces trois artistes aux talents multiples, fantasques et à la créativité débordante nous feront passer une fête de « Måriåj » hilarante. Reprises décalées de chansons françaises à la sauce suédoise avec ce qu’il faut de vacherie et d’élégance.

Un croisement entre les Monty Python et ABBA. (Le Parisien)

Loufoque et irrévérencieux. (Télérama)

INFOS

Jeudi 19 mai à 20h30

Centre Culturel d’Auderghem (bd du Souverain 183, 1160 Auderghem)

www.ouvrirlesportes.be

6 x 2 tickets

Marco Borggreve

QUEYRAS & THARAUD

Le violoncelliste Jean-Guihen Queyras et le pianiste Alexandre Tharaud dialoguent à merveille sur scène depuis quelques décennies déjà. « Alexandre Tharaud est comme un frère pour moi, j’ai totalement confiance en lui », a déjà confié Jean-Guihen.

Cette confiance tombera à point dans ce grand huit musical allant du baroque au romantisme. De J.S. Bach et Marin Marais aux romantiques Chopin, Fauré et Brahms, les deux musiciens tentent de brouiller les frontières entre l’ancien et le nouveau pour parvenir à un équilibre parfait.

INFOS

Mardi 24 mai à 20h

Bozar (rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles)

www.bozar.be

5 x 2 tickets

LA FABULEUSE HISTOIRE DU TRAIN

L’histoire du train est étroitement liée à notre histoire nationale. Le premier trajet effectué le 5 mai 1835 entre Bruxelles et Malines marque le début d’une entreprise qui place rapidement la jeune Belgique sur la carte du monde. Les ingénieurs belges construiront des chemins de fer jusque dans les territoires les plus reculés. A l’intérieur du pays, le réseau ne cessera de s’agrandir, reliant villes et villages, et créant une nouvelle vie sociale. Aujourd’hui et demain, le train continuera à jouer un rôle essentiel dans une stratégie de mobilité durable.

INFOS

www.shop.levif.be

25 x Le Vif Hors-série