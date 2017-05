Le trésor de Toutankhamon: de l'or et des secrets

Un trésor inviolé

Découvert en novembre 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter dans la Vallée des Rois, près de Louxor en Haute-Egypte, le trésor a été découvert intact, avec 4.500 objets (mobilier, bijoux, statuettes), dont bon nombre en or massif.

Le tombeau du jeune pharaon -mort à 19 ans en 1324 avant J.C. après avoir régné neuf ans- est le seul mausolée de l'Egypte antique à avoir livré un tel trésor.

Les innombrables autres tombeaux de pharaons et notables mis au jour jusqu'à maintenant avaient été pillés au fil des millénaires.

Parmi les pièces notables: un lit en bois plaqué or orné d'une tête de lion, un char ou encore un poignard au manche d'or, forgé à partir du fer de météorites selon des chercheurs.

Le spectaculaire sarcophage en quartzite rouge hébergeait trois cercueils emboîtés les uns dans les autres, dont le dernier (110 kg) en or massif abritait la momie de Toutankhamon.

Mais la pièce maîtresse du trésor est un masque funéraire en or de plus de 10 kg incrusté de lapis-lazuli et d'autres pierres semi-précieuses.

Il a été abîmé en 2014 lorsque la barbe postiche, symbole de tous les pharaons, s'était détachée du menton lors de travaux dans le musée du Caire.

Des employés avaient alors grossièrement recollé la barbe au moyen d'une importante couche de colle epoxy, nécessitant deux mois de travaux de restauration menés par une équipe d'experts allemands.

Un trésor maudit ?

En novembre 1922, après six saisons de fouilles infructueuses, Howard Carter et son riche mécène Lord Carnarvon, découvrent le trésor funéraire réparti dans les cinq pièces de la sépulture.

Le mythe de la malédiction du pharaon, qui frapperait ceux qui ont ouvert le tombeau, naît quelques mois plus tard lors du décès mystérieux de lord Carnarvon en avril 1923.

La légende se nourrit aussi d'une mystérieuse série de décès, comme celui de Carter qui meurt en 1939 sans avoir achevé la publication de son ouvrage sur la sépulture, alors qu'il avait consacré dix ans à répertorier le trésor.

La mort de Toutankhamon, qui met fin à la XVIIIe dynastie sous le Nouvel empire, est elle-même énigmatique. Des chercheurs l'attribuent à un accident de char, au paludisme ou encore à la maladie de Köhler, qui limite l'afflux sanguin vers les os.