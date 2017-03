L'incroyable secret de chasse des grenouilles (vidéo)

Pour attraper un insecte avec sa langue, le batracien doit être très rapide. Grâce à des caméras de très haute précision, l'équipe de scientifiques de Géorgie a pu déterminer qu'une attaque durait 7 centième de seconde. Soit cinq fois moins de temps qu'il nous faut pour cligner des yeux...

Or, à cette vitesse-là, il est très compliqué (voire impossible) de faire adhérer une surface à une autre, surtout lorsqu'elle est composée de plusieurs textures, comme le corps d'un insecte. Comment fait donc la grenouille pour réussir cette prouesse ? C'est la question à laquelle ont répondu les chercheurs.

En plus d'observer les vidéos en slow-motion, ils ont analysé les caractéristiques physiques de la langue et de la salive de plusieurs espèces de batracien. Ils ont alors découvert que c'est la conjugaison de deux phénomènes extrêmes qui permettaient de réaliser cette prouesse : la grande mollesse de la langue (dix fois plus souple que la langue humaine) et un comportement incroyable de la salive.

Tout d'abord, la souplesse de la langue lui permet d'absorber les chocs. Donc au lieu de bousculer sa proie, elle se déforme et s'enroule autour d'elle. Par la même occasion, elle augmente la surface de contact avec l'insecte.

Ensuite, la salive au contact de l'insecte adopte le comportement d'un fluide non-newtonien, c'est-à-dire qu'elle modifie sa viscosité en fonction des contraintes exercées sur elle. Elle devient donc plus liquide lorsqu'elle entre en contact avec l'insecte, et ce, en une fraction de seconde. Cela lui permet de bien accrocher sa proie. Une fois que c'est fait, elle reprend sa viscosité initiale en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

Pour mieux comprendre ce qu'est un liquide non-newtonien