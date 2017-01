Vaccins : utiles ou futiles ?

Alors que la vaccination de l'adulte relève davantage de l'initiative individuelle, chez l'enfant elle s'inscrit dans une politique globale de prévention et est régie par certaines réglementations. Si seule la vaccination contre la poliomyélite est obligatoire pour tous les enfants, pour ceux gardés en collectivité (crèche, gardienne...), l'ONE exige qu'ils soient également vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche, l'Haemophilus influenzae de type b, ainsi que la rougeole, la rubéole et les oreillons. À part cela, les parents sont libres de vacciner ou non leur enfant contre les autres maladies prévues dans le schéma vaccinal (méningocoque C, hépatite B, pneu mocoque).

