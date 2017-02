Répondre aux "pourquoi" des enfants: un guide à destination des parents

Avec les enfants, arrivent les "pourquoi". Des questions dont la simplicité désarçonne parfois les parents, bien embêtés de devoir expliquer quelque chose qui leur semble acquis mais difficile à expliquer. Questions directes ou plus floues, il n'est pas inutile de s'y préparer. Pour cela, le site Mother Nature Network met un guide de réponses à destination des parents. Des réponses simples et efficaces qui éviteront le "je ne sais pas" ou le frustrant "parce que c'est comme ça". Il faut cependant veiller à faire correspondre le ton de la réponse, ainsi que les mots utilisés, à l'âge de l'enfant. En voici quatre exemples.

Pourquoi devons-nous dormir ?

Question que ne manqueront pas de poser les enfants qui n'ont pas envie d'aller se coucher. Et pour cause : pourquoi devons-nous aller au lit si nous ne sommes pas fatigués ? Si les heures de repos sont d'autant plus importantes chez les enfants que chez les adultes, l'effet sur la santé est tout aussi primordial. Tentons d'y répondre de manière simple : dormir permet à notre cerveau de travailler et de traiter les informations de la journée écoulée. C'est important pour la mémoire, afin de retenir le maximum de choses importantes. De plus, notre corps a besoin de dormir pour se reposer et grandir.

Pourquoi le ciel est bleu ?

Une question si simple dont la réponse n'est pas si facile à expliquer à un enfant de 5 ans. La lumière émise par le soleil est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les différentes couleurs, une fois passées l'atmosphère terrestre, voyagent en trajectoires, en vagues, différentes. La couleur bleue est plus diffusée que les autres parce que ses vagues sont plus petites, et cela nous donne l'impression que le ciel est bleu.

Pourquoi n'y a-t-il de la vie que sur la Terre ?

Bien que les recherches scientifiques continuent sans relâche pour trouver de la vie ailleurs, pas la peine d'embrouiller votre petite tête blonde à ce stade. On lui dira donc que les humains ne peuvent vivre que dans des endroits où il y a de l'eau. La vie a également besoin de soleil, de températures modérées et des éléments chimiques précis (l'oxygène pour respirer par exemple). Les autres planètes ont des températures trop élevées ou trop basses, de la glace mais pas d'eau, ou pas le mélange d'éléments chimiques nécessaires à la vie.

Pourquoi les vaches mugissent-elles ?

Ou les lions rugissent ? Ou chats miaulent ? Les animaux de tous types émettent des sons pour communiquer entre eux, mais les langages et sons utilisés varient. Et les humains ne sont pas les seuls à utiliser des langues et dialectes différents. Les animaux aussi ont des sortes de dialectes, d'accents, d'expressions en fonction de leurs besoins et émotions, comme nous.

Les autres exemples sont à retrouver (en anglais) sur le site de Mother Nature Network.