Près de la moitié des Belges consomme moins de viande

L'enquête indique également que 7% des répondants affirment ne jamais manger de viande. Quelque 9% sont flexitarien, c'est-à-dire qu'il ne mange pas de viande au moins trois fois par semaine.

"La raison principale qui pousse à devenir végétarien ou vegan est le bien-être animal. L'environnement et la santé sont ensuite les motifs les plus évoqués par les répondants", indique l'association. "Il faut remarquer que chez les non végétariens et non vegans, le bien-être animal arrive aujourd'hui en seconde position, juste derrière la santé. L'environnement demeure troisième."

La nouvelle campagne "Try Vegan" est un programme de coaching gratuit pour tous ceux qui désirent introduire plus de végétaux dans leur alimentation. Des professionnels de la santé et de l'alimentation y sont associés.