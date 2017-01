Les cures détox, une bonne idée?

Des milliers de pages sur Internet et une certaine presse nous mettent en garde contre toutes sortes de toxines et d'impuretés qui expliqueraient notre mal-être et notre manque de ressort. Nous devrions nous purifier et suivre des cures de " détoxication " pour nettoyer notre corps de tout ce fatras, tout particulièrement à la sortie de l'hiver. Info ou... détox ?