Le tabagisme a augmenté de 50% en Afrique depuis les années 1980

"Le tabac tuera un milliard de personnes durant le 21e siècle si l'on ne fait rien", affirme Michaël Bloomberg, ancien maire de New York et ambassadeur pour l'Organisation mondiale de la santé concernant les maladies non transmissibles. Un chiffre qui fait peur, mais qui va avec une bonne nouvelle : "nous connaissons les stratégies les plus efficaces pour l'arrêter. Le tout reste à persuader tous les dirigeants du monde de les adopter et de les appliquer", ajoute-t-il dans le rapport Atlas du Tabac. Le tabagisme tue environ 6 millions de personnes dans le monde chaque année. Il s'agit de la principale cause de décès évitable.

On sait aujourd'hui que le tabagisme diminue dans les pays où les revenus sont élevés. Principalement parce que les gouvernements ont pris davantage des mesures restrictives, ont fait davantage de contrôles et ont augmenté les taxes sur le tabac, affirme le rapport.

A contrario, dans les pays où la règlementation est plus laxiste et où les prix sont plus bas, la consommation augmente. En Afrique subsaharienne, la consommation a augmenté de 52% entre 1980 et 2016, soit de 164 milliards de cigarettes à 250 milliards. Le Lesotho a connu une hausse significative du tabagisme de 15% de sa population en 2004 à 54% en 2015. Les auteurs attribuent cela à un marketing agressif de la part des compagnies de tabac.

Les pays qui ont des revenus faibles et intermédiaires représentent plus de 80% des consommateurs de tabac et des décès liés au tabac. Ce qui représente une part de plus en plus importante de coûts liés au tabac sur ceux qui peuvent le moins se le permettre, expliquent les auteurs du rapport. Les militants antitabac, de l'American Cancer Society et de Vital Strategies, ont déclaré que si les gouvernements africains n'interviennent pas, "une part croissante de ce fardeau tombera sur les pays d'Afrique à l'avenir". À ce jour, la Chine reste le plus gros consommateur de tabac, bien que cela diminue.

Imperial Tobacco Group, la plus grande compagnie de tabac du monde, a nié qu'elle visait les pays africains. "C'est un mythe perpétré par des lobbyistes antitabac", a déclaré Simon Evans, directeur des relations avec les médias du groupe Imperial Brands. "Nous vendons nos marques sur des marchés où il existe une demande légitime et existante de tabac et adoptons la même approche responsable, par exemple en Afrique et en Asie, comme nous le faisons sur n'importe quel territoire occidental.

Il a ajouté que l'entreprise se concentrait de plus en plus sur les produits de la prochaine génération, tels que les cigarettes électroniques.