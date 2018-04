Le stress quotidien a de lourdes conséquences sur notre santé

Il n'y a pas que les grandes catastrophes de la vie qui causent du stress. De simples petits drames du quotidien peuvent suffire pour impacter durablement notre santé selon Kate Leger, Susan Charles et David Almeida, psychologues à l'Université de Californie-Irvine et au Pennsylvania State University, dans la revue Psychological Science.

Séparation

"La plupart des gens pensent que le stress provoqué par les évènements les plus dramatiques, comme le décès d'un proche ou un divorce, est le plus nocif pour notre santé. Or une étude suggère que c'est surtout les petits stress du quotidien qui peuvent se montrer particulièrement redoutables. La plupart des gens oublient rapidement un pneu crevé, un mauvais rapport ou une dispute. Mais pour d'autre, et ils sont nombreux, il n'est pas possible de tourner la page rapidement et ils traînent le stress occasionné sur plusieurs jours. Des émotions négatives qui perdurent et qui sont très nocives sur le long terme.

Pas sans conséquence

Même si la raison du stress peut être innocente, les conséquences de ces sentiments négatifs latents le sont beaucoup moins, dit Leger. L'enquête Midlife in the United States, une vaste étude américaine qui s'étale sur plusieurs années, a récolté de nombreuses données qui vont en ce sens. "Nos recherches montrent que les émotions négatives causées par de petits stress au quotidien ont des conséquences importantes sur notre santé physique sur le long terme", explique M. Leger.

Se promener

Les sujets interrogés pour l'enquête devaient remplir durant 8 jours un questionnaire quotidien sur les émotions négatives (solitude, peur, irritation, colère ...) qu'ils avaient ressenties durant les dernières 24 heures, ainsi que sur les facteurs qui avaient provoqué ce stress. Dix ans plus tard, ces mêmes personnes ont été interrogées sur leurs maladies chroniques, leurs problèmes fonctionnels et leurs limites physiques lorsqu'ils effectuaient des gestes du quotidien tel que s'habiller, porter les courses ou marcher.

L'importance du lâcher-prise

L'enquête a démontré que ceux qui éprouvaient des sentiments négatifs découlant de situations stressantes qui avait eu lieu le jour précédent, souffraient davantage de maladies chroniques, ou rencontraient des problèmes fonctionnels et éprouvaient des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes. Ce lien de causalité n'était nullement influencé par le sexe, le niveau d'éducation ou de la santé de base des personnes examinées.

"Cela signifie que la santé ne dépend pas seulement de la dose de stress quotidienne ou de la façon dont elle réagit dans l'immédiat à ces situations stressantes. Ce qui importe c'est si cette personne arrive à se débarrasser rapidement des pensées négatives que cette situation stressante engendre. "Le stress est normal dans notre vie quotidienne. Il surgit au travail, à l'école, à la maison et dans nos relations. Mais on doit apprendre à prendre ses distances et ne pas se laisser envahir. C'est pour cela que le lâcher-prise est si important pour se maintenir en forme."