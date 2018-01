Le pouvoir de l'alimentation sur la qualité de votre santé

" Qu'est-ce qu'on mange ? " Cette question d'enfant impatient résonne aujourd'hui comme une expression - tragique. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on mange en fait ? Des pâtes à la sauce tomate bourrées de gluten et de sucre ? Le tout revenu dans une casserole en aluminium ? Et cette noisette de beurre, ne contient-elle pas trop de graisse ? C'est bel et bien l'obsession de l'époque : le public demande des informations nutritionnelles claires, fiables, exprimées autrement que dans un jargon médical. Le succès des livres " santé " le démontre de façon éclatante. Leurs ventes ont explosé ces dernières années, comme l'attestent, entre autres phénomènes, les scores des ouvrages de Michel Cymes, Vivez mieux et plus longtemps (Stock) - 330 000 exemplaires - et de Frédéric Saldmann, Prenez votre santé en main et Votre santé sans risque (Albin Michel), plusieurs millions d'exemplaires.

